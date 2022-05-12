Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2022: Ngu Thư Hân cùng Ngô Thiến cạnh tranh tài nguyên, Địch Lệ Nhiệt Ba hạn chế tham gia chương trình truyền hình?

1. Triệu Lộ Tư, Tiêu Chiến phim: Vụng Trộm Không Thể Che Giấu cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ; Xuất phẩm: Wajijiwa; Nhà sản xuất: Quan Uy (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Nhạc Du Nguyên); Đạo diễn: Sa Duy Kỳ (Cùng Em Bay Lượn Theo Gió); Biên kịch: Âu Tư Gia (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên).

4. Ngu Thư Hân hiện đang cùng Ngô Thiến cạnh tranh. Trong công ty, mối quan hệ của họ khá nhạy cảm. Ngu Thư Hân cảm thấy có nguy cơ, liền liên hệ với vai nữ chính của Khánh Dư Niên nhưng đoàn phim không đánh giá cao cô.

3. Cha của Dương Tử muốn đầu tư vào một bộ phim truyền hình, sẽ tác hợp nàng và Vương Nhất Bác cùng hợp tác.

5. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng vào ngày 15/5. Luận Anh Hùng Ai Là Anh Hùng của Dương Siêu Việt, Tăng Thuấn Hi và Lưu Vũ Ninh lên sóng ngày 22/5.

6. Nhất Lộ Triêu Dương của Nghê Ni là phim song nữ chủ, nữ chính còn lại vẫn chưa được xác định, dự kiến quý 3 khai máy.

7. Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch, Hứa Khải tháng 6 lên sóng.

8. Cung Tuấn đã ký hợp đồng với hai bộ điện ảnh và truyền hình, lịch trình của anh đã xếp đến nửa cuối năm sau.

9. Cảnh Sát Vinh Dự của Trương Nhược Quân, Bạch Lộc dự định lên sóng CCTV8 vào cuối tháng này.

10. Cả IQIYI và các nhà đầu tư đều nhét thêm người vào Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu. Người thay thế Thành Nghị cũng là người lần đầu quay một bộ cổ trang tiên hiệp của IQIYI.

11. Thời điểm Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba quay phim cùng nhau, vợ anh ấy đến tổ phim bất cứ khi nào cô rảnh, cô sẽ nhìn chằm chằm vào họ gần như suốt thời gian đó.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại không nghĩ đến việc nhận lời làm khách mời thường trú chương trình tạp kỹ. Cô ấy quy hoạch phát triển điện ảnh và truyền hình, do đó không cần phải thường xuyên lui tới chương trình tống nghệ lại vướng phải tranh luận không đáng có.

13. Bộ cổ trang của Thành Nghị và Dương Tử bị đồn là đạo văn, nhưng bản thân sự việc này cũng không gây ra ồn ào quá lớn. Hơn nữa cũng có phán định nguyên tác không cấu thành tội tham khảo quá mức hoặc có sao chép, do đó chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới bộ phim. Phía bên Hoan Thụy vẫn đang tranh thủ chiếu đài, nhưng phim cổ trang lên đài rất ít, trước có bộ cổ trang tranh giành nửa năm vẫn không thành công chiếu đài nên không thể cưỡng cầu được.

14. Trương Tử Phong hiện có chứng bệnh kén ăn.

15. Thanh thuần mưu nữ lang muốn cùng hài kịch nam tài tử hợp tác, cảm thấy có thể tăng thêm độ nổi tiếng qua phim điện ảnh nhưng do lo lắng tác phẩm của nàng bị danh tiếng liên lụy nên không đáp ứng.

16. Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt đều là những người bạn bình thường.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.