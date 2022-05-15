Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/5/2022: Nhậm Gia Luân từ chối dự án phim vì vợ của mình, Đường Yên muốn tái xuất nhưng kịch bản chưa đủ tầm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tencent có phim truyền hình đàm phán với Thái Từ Khôn, chủ đề phim thuộc thể loại hình sự tâm lý.

2. Quan Hiểu Đồng và Thành Nghị sẽ có hợp tác, là một chương trình giải trí.

3. Đường Yên rất muốn tái xuất nhưng tài nguyên hiện giờ của cô không đủ tầm. Ngay cả cơ hội chen chân vào làng phim ngôn tình ngốc bạch ngọt cũng chẳng còn nữa. Gần đây có tin đồn cô sẽ đóng Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ nhưng không phải, cô chưa từng tiếp xúc. Kịch bản này thật ra đang tiếp xúc với một tiểu hoa khác, vị này có diễn xuất không tệ, trước kia hay đóng cổ trang.

4. Trương Nhất Sơn hy vọng sẽ được hợp tác với Dương Tử một lần nữa.

5. Những tài nguyên mà Triệu Lệ Dĩnh không muốn sẽ được chuyển cho Châu Dã.

6. Bộ phim "Trường Không Chi Vương" của Vương Nhất Bác đã đóng máy. Anh ấy sẽ vào đoàn làm phim mới sau hai tuần tạm nghỉ.

7. Bộ phim tiếp theo của Cúc Tịnh Y là phim hiện đại, hợp tác với Trạch Tiêu Văn.

8. "Nhất Niệm Quan Sơn" chọn vai chính là Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh.

9. Nhậm Gia Luân đã từ chối một số kịch bản vì quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình.

10. Tống Á Hiên đã rất lâu rồi không tự mình mua quần áo. Nếu không phải là nhãn hàng tặng thì là có người khác mua cho.

11. Tài nguyên nào mà Triệu Lệ Dĩnh không dùng sẽ đẩy cho Châu Dã.

12. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây đã từ chối rất nhiều chương trình tạp kỹ, cô không cần kiếm thêm thu nhập, chỉ muốn tập trung vào quay phim. Nữ diễn viên có tham vọng sớm thoát khỏi con đường nghệ sĩ lưu lượng. Mà bên chính kịch cũng đang trong thời gian quan sát cô, nếu vượt qua được, hẳn con đường sau này của cô sẽ rộng mở.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-15-5-2022-nham-gia-luan-tu-choi-du-an-phim-vi-vo-cua-minh-duong-yen-muon-tai-xuat-nhung-kich-ban-chua-du-tam-468836.html