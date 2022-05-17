Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2022: Nam chính 'Dữ Phượng Hành' vẫn là Lâm Canh Tân, Trần Vỹ Đình và Dương Mịch luôn có quan hệ tốt?

Sao quốc tế 17/05/2022 22:46

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Hạo Nhiên khá nhàn nhã trong thời gian này, thỉnh thoảng nhận làm khách mời phi hành cho một số chương trình giải trí để lấp đầy khoảng trống.

2. Nam chính hiện tại của Dữ Phượng Hành vẫn là Lâm Canh Tân. Lúc trước quyết tâm làm dự án này chính là bởi xem trọng cặp đôi "Sở Kiều Truyện". Trước mắt, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chuyên tâm rèn luyện thể lực, võ thuật. Tuy nhiên, bộ phim chính kịch kia khả năng cao sẽ lên sóng.

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3. "Đường Về" cả Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận 2 bên đều đồng ý bình phiên.

4. Ngoại trừ chuyện tình cảm của mình, Ngô Thiến không có vấn đề gì trong các khía cạnh khác. Cô ấy là một người khá khiêm tốn.

5. La Vân Hi gần đây lại gầy đi rồi, kể cả đoàn đội bảo anh ăn thêm thực phẩm hỗ trợ tăng cân nhưng thể chất không dễ hấp thu, không có hiệu quả gì cả.

6. Lý do lớn nhất để Dương Mịch nhận lời tham gia "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" đó là cô ấy muốn diễn vai hồ ly.

7. Trần Vỹ Đình và Dương Mịch luôn có quan hệ tốt, hai người sẽ giới thiệu tài nguyên cho nhau.

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8. Vương Nhất Bác bây giờ không tham gia các chương trình giải trí quá thường xuyên. Anh ấy thường dành một khoảng thời gian hàng năm để làm những việc liên quan đến âm nhạc.

9. Trong tương lai Triệu Kim Mạch và Lâm Nhất sẽ có một số quảng cáo đôi.

10. Vương Tuấn Khải hiện đã vào đoàn "Vạn Lý Quy Đồ".

11. Chân Hoàn không thích dùng bộ phim cổ trang của cô để kéo nhiệt, bởi vì cô cho rằng bộ này đã kết thúc lâu rồi, việc cứ bị nhắc đi nhắc lại sẽ khiến khán giả đóng khung hình tượng cho cô, không thích hợp cho việc nhận các vai diễn mới.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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