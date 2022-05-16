Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/5/2022: Thẩm Nguyệt 'lột xác' trong thể loại phim mới, Viên Băng Nghiên bắt đầu chọn kịch bản kĩ lưỡng hơn

Sao quốc tế 16/05/2022 10:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Quan Hiểu Đồng và Thành Nghị sắp hợp tác trong một chương trình thực tế.

2. Có một bộ tiên hiệp cải biên luôn muốn tìm Vương Nhất Bác nhưng cậu ấy căn bản không có hứng thú.

3. Santa sẽ xuất hiện trong Streetdance.

4. "Vô Ưu Độ" của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sẽ khai máy ở phim trường Tượng Sơn.

5. Thẩm Nguyệt sẽ chủ yếu đi theo thể loại phim chữa lành.

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6. Tạ Na không cưỡng cầu việc Trương Kiệt phải ra ngoài làm việc, có thời gian bên gia đình cũng tốt.

7. Dương Tử muốn dẫn theo Trương Nhất Sơn đi quay phim, nhưng hiện tại vẫn chưa có đoàn phim nào muốn dùng Trương Nhất Sơn.

8. Nhậm Gia Luân vừa từ chối một kịch bản, nguyên nhân vì muốn dành thời gian cho bà xã.

9. Bộ phim mới của Viên Băng Nghiên mới đóng máy được hơn 1 tháng nhưng fan đã giục cô tìm phim mới. Họ bảo phim nằm kho của cô không nhiều, cho nên phải nhanh chóng vào đoàn mới. Thế nhưng, thời gian để những bộ kia lên sóng cũng thừa để cô chọn kịch bản một cách kỹ lượng hơn. Nữ diễn viên nên tính xem tương lai sau này thế nào, chả lẽ cứ tiếp tục quay phim cổ trang.

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10. Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam của Trương Tuyết Nghênh và Tân Vân Lai, vốn định ra mắt vào 20/5 nay lại rời lịch. Thật ra diễn xuất và nhan sắc của Trương Tuyết Nghênh không tệ, nhưng có lẽ khí chất của cô không được lòng khán giả.

11. Thiên Long Bát Bộ 2022: Vương Tinh, Chân Tử Đan, cuối tháng 6 khai máy.

12. Bộ phim của Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc sẽ ra mắt vào tháng 5.

13. Hứa Khải và Lưu Hạo Tồn sẽ hợp tác trong dự án Ngật Kim Triêu , Tuy nhiên, yêu cầu kiên quyết của bên Hứa Khải là anh nhất định phải phiên một.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/5/2022: Nhậm Gia Luân từ chối dự án phim vì vợ của mình, Đường Yên muốn tái xuất nhưng kịch bản chưa đủ tầm?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ sao Châu Á Viên Băng Nghiên Thẩm Nguyệt Dương Tử làng sao

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