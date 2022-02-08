Thực hư chuyện Angela Baby 'lạm dụng' diễn viên đóng thế khi đóng phim cùng Vương An Vũ

Sao quốc tế 08/02/2022 16:07

Mới đây, Angela Baby bị cư dân mạng phê bình thái độ làm việc qua loa, thiếu chuyên nghiệp khi nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay đơn giản.

Vào ngày 6/2, trang Sina đưa tin Angela Baby bị phát hiện sử dụng diễn viên đóng thế trên phim trường "Mạn ảnh tầm tung". Đáng chú ý, cảnh quay nữ diễn viên nhờ đến thế thân không khó và nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phân đoạn té ngã xuống nệm hơi.

Vụ việc khiến "vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh" bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp, không kính nghiệp phẩm chất làm nghề kém hơn cả đàn em Vương An Vũ, người tự mình thực hiện cảnh quay thay vì lạm dụng diễn viên đóng thế một cách không cần thiết.

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Angela Baby bị chỉ trích là thiếu kính nghiệp khi sử dụng diễn viên đóng thế cho cảnh quay đơn giản - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích nữ diễn viên, một blogger đã đăng tải đoạn video minh oan cho Angela Baby và khẳng định cô không hề sử dụng đóng thế như thông tin lan truyền trên Weibo. Theo đó, hình ảnh được ghi lại vốn là một cảnh của nam chính nên diễn viên đóng thế vào thực hiện thử. Khi lên máy, cô nàng đã là người đích thân diễn cảnh quay mà không hề nhờ sự giúp đỡ của diễn viên đóng thế. 

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Một blogger đã đăng tải đoạn video minh oan cho Angela Baby - Ảnh: Internet

Không ít người cho rằng việc đoàn làm phim sử dụng diễn viên đóng thế là rất bình thường, đặc biệt là ở cách cảnh hành động nguy hiểm hoặc yêu cầu kĩ thuật, ngoài việc đóng thay diễn viên còn có trường hợp kiểm tra đạo cụ, kiểm tra góc máy... hoặc làm mẫu, hướng dẫn cho diễn viên. Vậy nên, việc nam chính và diễn viên đóng thế vào thực hiện thử là điều bình thường. Dù đã được đính chính, song sự việc cũng phần nào khiến Angela Baby bị mắng oan. 

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Dù được minh oan nhưng Angela Baby bị chỉ trích nhầm - Ảnh: Internet

Về phía "Mạn Ảnh Tầm Tung", bộ phim đã được quay xong và dự kiến lên sóng vào năm 2023. Một phần vì thời gian phía trước còn dài nên hiện tại mọi thông tin về cốt truyện vẫn được giữ kín.

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Từ khóa:   Angela Baby Vương An Vũ Sao Hoa ngữ Mạn ảnh tầm tung phim Trung Quốc

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