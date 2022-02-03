Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa

Sao quốc tế 03/02/2022 11:01

Hậu ly hôn, Angela Baby không cần lo lắng về tài nguyên phim ảnh vì luôn có một người sẵn sàng để cô tựa vào.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã khiến cho showbiz những ngày cuối năm Tân Sửu, đầu năm Nhâm Dần liên tục xôn xao bàn tán khi công bố tin ly hôn. Trong thông báo chính thức được chia sẻ trên MXH, cả 2 vợ chồng đều khẳng định chia tay trong hoà bình, từ giờ trở đi sẽ là người nhà, cùng nhau nuôi dưỡng bé Bọt Biển Nhỏ. Giờ đây, mọi thông tin liên quan đến 2 người đều được chia sẻ, trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên MXH.

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 1 

Theo tin tức của nhiều blogger trên Weibo, Angela Baby vốn dĩ không quá lo lắng về tài nguyên phim ảnh của mình sau khi cô và Huỳnh Hiểu Minh đường ai nấy đi. Trái lại, từ trước đến nay bên cạnh cô vẫn luôn có một người đàn ông lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và hết lòng hỗ trợ người đẹp. Đó chính là nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên.

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 2 

Angela Baby là Tỉnh Bách Nhiên là một trong những đôi bạn thân nam - nữ hiếm có của showbiz xứ Trung. Cặp đôi đã cùng hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án phim như: Toàn thành nhiệt luyến, Hoàng Phi Hồng, Kiến đãng vĩ nghiệp, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tại liên hoan phim Cannes năm 2015, cặp đôi cũng đã có dịp gặp mặt và "hẹn hò" đi ăn riêng với nhau, hai người cũng thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh trên sóng truyền hình.

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 3

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 4

  Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 5

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về cảm giác được đóng chung phim với Angela Baby, Tỉnh Bách Nhiên đã không ngần ngại trả lời rằng: "Chúng tôi giống như đôi vợ chồng già vậy". 

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 6

 Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 7

Sau khi Huỳnh Hiểu Minh cùng với AngelaBaby xác nhận hẹn hò thì mối quan hệ của Tỉnh Bách Nhiên đối với AngelaBaby vẫn như trước, không hề có khoảng cách, điều này đã thực sự cho thấy cả hai chỉ là cặp đôi bạn thân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tại đám cưới của mình, AngelaBaby cũng mời Tỉnh Bách Nhiên làm rể phụ cũng đủ biết đối với tiểu hoa này Tỉnh Bách Nhiên quan trọng và thân thiết đến thế nào.

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 8

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 9

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 10

Tỉnh Bách Nhiên không phải một diễn viên quá bùng nổ về danh tiếng, thậm chí khó sánh với quyền lực của Huỳnh Hiểu Minh. Song, nam chính Nữ Bác Sĩ Tâm Lý vẫn có thể giúp đỡ Angela Baby vì dù sao đi nữa cả hai vẫn luôn thân thiết như tri kỷ suốt hơn 1 thập kỷ biết nhau. Tuy nhiên khả năng cặp trai xinh - gái đẹp này tái hợp trong một dự án phim khó có thể xảy ra. Tỉnh Bách Nhiên đang muốn mở rộng sự nghiệp ở mảng điện ảnh, trong khi đó Angela Baby đang thích tung hoành ở màn ảnh nhỏ hơn.

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa - Ảnh 11

Sắp tới Angela Baby sẽ có nhiều phim sắp lên sóng như Trần Duyên (đóng cùng Mã Thiên Vũ), Mộ Sắc Tâm Ước (với Nhậm Gia Luân),... Đây có lẽ là những cơ hội tốt nhất dành cho Angela Baby thể hiện khả năng của mình và mở ra một trang mới trên con đường diễn xuất hiện tại.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt liên hệ ngay sau ly hôn?

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt liên hệ ngay sau ly hôn?

Sau khi tin tức Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn "nổ ra", mọi nhất cử nhất động của cả hai đều bị dân tình cho vào "tầm ngắm".

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