Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình?

Sao quốc tế 27/01/2022 21:13

Đều là những mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ, thế nhưng Phạm Băng Băng chứng minh được nhan sắc đẳng cấp của mình khi so kè với đàn em Angela Baby trong hình chụp chung.

Hành trình thăng hạng visual của bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn khiến netizen bàn tán xôn xao, bởi lẽ hình ảnh cô nàng 14 – 15 tuổi khác xa hoàn toàn so với bây giờ. Chỉnh nha có lẽ là một cuộc “cách mạng” đỉnh cao nhất giúp Angela thay đổi diện mạo của mình. Không chỉ vậy, Angela Dương Dĩnh cũng vướng nghi vấn gọt khung xương cằm, độn cằm…khiến người đẹp luôn bị gán danh xưng “mỹ nhân dao kéo” suốt hơn 10 năm tham gia showbiz.

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 1
Dù sở hữu nhan sắc thuộc hàng top Cbiz thế nhưng Angela Baby vẫn không thoát khỏi mác "mỹ nhân dao kéo"

Mặc dù vướng không ít thị phi về nhan sắc, vẫn không thể phủ nhận được 1 điều rằng bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu gương mặt đẹp thuộc hàng top của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, khi so kè visual của bà xã một con Angela Baby với đàn chị Phạm Băng Băng, có thể nhận ra ngay được sự khác biệt của nhan sắc “trời ban” và nhan sắc “dao kéo” là như thế nào.

Mới đây, một bức ảnh cũ của hai mỹ nhân đình đám xứ Trung Phạm Băng Băng và Angela Baby được một blogger chia sẻ lại khi cả hai người đẹp tham gia cùng một sự kiện và xuất hiện chung trong một khung hình, khiến cư dân mạng lại có cơ hội “so kè” nhan sắc.

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 2
Chung khung hình, Angela Baby có màn so kè với nhan sắc "trời ban" của đàn chị Phạm Băng Băng

Điều đáng nói, khi bất ngờ có màn đụng độ với nữ hoàng thảm đỏ Cbiz, bà xã Huỳnh Hiểu Minh bị chê kém sắc hơn hẳn. Trong khung hình này, Baby lộ gương mặt kém thon, phần cằm dày cộm, biểu cảm đơ cứng. Trái ngược với đàn em, Phạm Băng Băng khoe visual trời ban với gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt to cùng sống mũi thon, nét đẹp sang chảnh ngút ngàn.

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 3

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 4

Trong khi Baby để lộ phần cằm bất thường...

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 5

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 6

Thì đàn chị vẫn còn trông vô cùng mặn mà với nhan sắc "trời ban" hoàn mỹ

Không dừng lại ở đó, với chiều cao nổi trội, Phạm Băng Băng hút trọn spotlight của đàn em. Từ thần thái, nhan sắc cho tới vóc dáng, Baby đều không bằng nàng "Võ Mị Nương" đình đám.

Cho tới tận bây giờ, bà mẹ một con Dương Dĩnh vẫn nhiều lần bị soi visual lộ khuyết điểm như phần cằm bất thường khiến dân tình nghi ngờ đây là hậu quả của quá trình "dao kéo". Ngược lại, Phạm Gia dù bước sang tuổi tứ tuần vẫn đẹp mặn mà, vẻ đẹp hack tuổi không tì vết. Hiện tại, visual nổi bật của Phạm Băng Băng vẫn là “bức tường thành nhan sắc” khó ai có thể vượt qua được.

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 7
Baby bắt đầu để lộ những dấu hiệu được cho là "di chứng" của phẫu thuật thẩm mỹ

 

Nhan sắc “trời ban” của Phạm Băng Băng đè bẹp Angela Baby thế nào khi chung khung hình? - Ảnh 8

Thì Phạm Băng Băng vẫn là "tường thành nhan sắc" dù đã bước sang tuổi tứ tuần

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