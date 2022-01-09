Phạm Băng Băng trên tạp chí Vogue Singapore: Khí chất của Phạm Gia mãi đỉnh!

Mới đây, bộ ảnh Phạm Băng Băng trên Vogue Singapore được lan truyền khiến cư dân mạng trầm trồ. Xuất hiện sang chảnh và thần thái với những phong cách độc đáo khác nhau, Phạm Băng Băng ghi điểm trong mắt fan hâm mộ.

Từng được xem là “nữ hoàng giải trí ” của Trung Quốc, không chỉ trên phim ảnh mà Phạm Băng Băng còn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến làng thời trang trong nước và quốc tế. Tuy nhiên scandal lớn nhất sự nghiệp đã khiến cô phải im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua.

Phạm Băng Băng trên trang bìa của tạp chí Vogue Singapore.

Hiện Phạm Băng Băng bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông và nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện lớn. Các tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp cũng được phép phát sóng lại trên truyền hình.

Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, trẻ trung nhưng vẫn toát lên khí chất minh tinh hàng đầu showbiz.

Khán giả dành nhiều lời khen cho sắc vóc và thần thái của Phạm Gia.

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ của Phạm Băng Băng trên tạp chí Vogue khiến người xem không thể rời mắt.

Người đẹp xuất hiện đầy ấn tượng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Phạm Băng Băng xinh đẹp ở mọi góc ảnh.

Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh của Phạm Băng Băng trên tạp chí Vogue Singapore:

Một số bình luận của netizen:

- Quả là đỉnh cao. Đã con mắt thật.

- Phạm Băng Băng đã không chụp thì thôi, đã chụp thì phải sang, xịn, mịn.

- Nhìn đã cả mắt, chụp tạp chí thế này mới là chụp chứ. Thần thái Phạm gia mãi đỉnh.

- Nữ hoàng thì mãi là nữ hoàng mà. Khí chất của Phạm gia không đùa được đâu.