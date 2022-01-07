Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố copy Phạm Băng Băng 100% vì những hành động này

Nàng mỹ nữ Tân Cương lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi bị tố “copy” Phạm Băng Băng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên sáng giá trong giới giải trí xứ Trung. Cô nàng thuộc 1 trong 4 tiểu hoa đán thế hệ mới được chú ý với nhan sắc nổi bật, góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với khán giả vì những tạo hình thảm đỏ lộng lẫy, xinh đẹp của mình. Người đẹp luôn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang đa dạng, nhưng cô vẫn chủ yếu đi theo hình tượng của một nữ minh tinh quyến rũ và gợi cảm. Tuy nhiên, một chủ đề đang gây xôn xao trên MXH thời điểm hiện tại chính là việc có blogger tố nàng "Mỹ nhân Tân Cương" đang cố tình copy đàn chị Phạm Băng Băng 100%, từ kiểu tóc cho tới trang phục, cách chụp ảnh, thậm chí là thực hiện hành động mang tính “thương hiệu” của nữ hoàng họ Phạm... Có bình luận còn cho rằng phải chăng Nhiệt Ba đang cố gắng trở thành nữ hoàng showbiz thế hệ mới, thế chỗ đàn chị danh tiếng.

Khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Đêm hội Weibo cuối tháng 2 năm ngoái, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với phong cách cổ điển khá lạ mắt, khác hẳn với hình ảnh trước đây. Mỹ nhân Tân Cương khiến người ta nhớ đến phong cách của Phạm Băng Băng hơn 10 năm trước và thấy được khá nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên vì không sở hữu gương mặt với những đường nét tinh tế như Phạm Băng Băng nên Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là “bản sao lỗi” của đàn chị. Tham dự sự kiện ELLE Awards tháng 11 năm ngoái, Nhiệt Ba bị soi mặc theo tạo hình dân quốc, đồng thời sử dụng đôi hoa tai rất dài màu đen. Ngay lập tức, hình ảnh Phạm Băng Băng từng mặc áo sườn xám và đeo khuyên tai đen dài được chia sẻ khắp MXH.

Cả hai có những khung hình giống nhau tới mức khiến người xem phải giật mình Nhiều người cho rằng, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế học theo đàn chị khi để tóc ngắn, makeup da trắng và tô son đỏ. Đến cả cách chụp ảnh đen trắng qua gương cũng giống nhau tới 80% Nữ thần Tam Sinh Tam Thế liên tục có những khung hình giống Phạm Băng Băng đến kỳ lạ. Không ít netizen phải cảm thán rằng họ khó lòng nhận ra ai là mỹ nhân Tân Cương, ai là "Võ Mị Nương". Ảnh chụp tạp chí mới nhất của Nhiệt Ba cũng bị tố copy Phạm Băng Băng 1 cách quá đà. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị cho rằng đã cố tình bắt chước Phạm Băng Băng bằng cách thực hiện hành động mang tính “thương hiệu” của nữ hoàng họ Phạm, đó là đắp mặt nạ ra đường. Hành động này gần như đã được coi là mang tính "thương hiệu" của Phạm Băng Băng, khiến cho cư dân mạng không khỏi băn khoăn: "Liệu có phải Địch Lệ Nhiệt Ba đang cố tình bắt chước đàn chị và muốn đi lại con đường của "Nữ hoàng thị phi" để nổi tiếng hay không". Hiện giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa lên tiếng về scandal bắt chước đàn chị họ Phạm. Tuy nhiên, khi những hình ảnh này được chia sẻ, không ít netizen tỏ ra thất vọng, mong chờ phản hồi của nàng mỹ nhân Tân Cương trước vụ việc.

Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp lung linh, trong trẻo như một bông hoa tuyết bất chấp loạt ảnh chụp vội từ người qua đường chưa kịp photoshop khiến cư dân mạng chao đảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-bat-ngo-bi-to-copy-pham-bang-bang-100-vi-nhung-hanh-dong-nay-444706.html