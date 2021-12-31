Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần

Sao quốc tế 31/12/2021 15:32

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp lung linh, trong trẻo như một bông hoa tuyết bất chấp loạt ảnh chụp vội từ người qua đường chưa kịp photoshop khiến cư dân mạng chao đảo.

Quả không phụ danh xưng “mỹ nhân Tân Cương”, mới đây loạt ảnh chụp vội từ ống kính người qua đường của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì vẻ đẹp quá đỗi ấn tượng. Nói về mỹ nhân 9X sở hữu nhan sắc và vóc dáng đẹp nhất làng giải trí xứ Trung hiện nay, chắc chắn không thể thiếu cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Mang nét đẹp phương Tây, nàng “Phượng cửu” còn luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu thân hình mảnh mai, quyến rũ cùng phong cách thời trang vô cùng ấn tượng. Chính vì vậy, cô nàng dễ dàng thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời là đề tài tranh cãi trên MXH với những lần xuất hiện công khai.

Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 1

 Cận cảnh nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khi chưa qua app chỉnh sửa hay photoshop

Mới đây, những hình ảnh không qua photoshop của Địch Lệ Nhiệt Ba tại 1 sự kiện diễn ra vào ngày 23/12 bất ngờ nhận được sự quan tâm của netizen. Từ những tấm ảnh zoom cận gương mặt cho tới khung hình chụp toàn bộ vóc dáng, nàng "Mỹ nhân Tân Cương" khiến dân tình xuýt xoa vì visual đẳng cấp cùng body cực kỳ "mướt mát". Nhìn những tấm hình này là đủ hiểu vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại là nữ thần nhan sắc hạng A của showbiz Hoa ngữ.

Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 2
Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 3

 Góc nghiêng thần thánh cùng sống mũi đáng mơ ước của nữ thần sao hạng A xứ Trung

Khác với những tấm họa báo trên tạp chí đã được qua photoshop, cận cảnh nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp bất chấp camera thường. Nữ diễn viên khiến hội chị em xuýt xoa vì sống mũi thẳng tắp, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt “hớp hồn” người đối diện.

Đẹp hoàn hảo không góc chết, ngay cả camera thường cũng làm góc nghiêng thần thánh của “Mỹ nhân Tân Cương” trở nên hoàn mỹ. Cô nàng quả thật sở hữu vẻ đẹp trời ban khó ai có thể sánh bằng.

Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 4
Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 5

 Dù chỉ là loạt ảnh chụp vội nhưng cũng không thể làm lu mờ sắc đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Không chỉ sở hữu nhan sắc tựa nữ thần, body của Nhiệt Ba mỗi khi sải bước trên đôi chân dài trắng muốt, thon thả cũng khiến netizen chao đảo vì quá đỗi “nuột nà”. Giữa trời đông rét buốt, làn da trắng muốt của nữ diễn viên 29 tuổi càng khiến vẻ đẹp của cô trở nên tinh khiết, thanh thuần y hệt như một nàng công chúa tuyết khiến bao người phải  thốt lên “đẹp xuất sắc”.

Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 6
Sắc vóc đời thực “nuột” từng milimet của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 29: Chụp trộm mà đẹp tựa nữ thần - Ảnh 7

 Chiếc váy xẻ cao giúp Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân dài nuột nà

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