Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy?

Sao quốc tế 28/12/2021 16:10

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, những người đẹp Trung Quốc lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố còn có: Cổ Lực Na Trát, Tống Vũ Kỳ, Tzuyu, Chu Châu, Ningning.

Các bảng xếp hạng sắc đẹp từ trước tới nay vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, trong đó danh sách mà TC Candler công bố được quốc tế công nhận và có uy tín nhất. Hàng năm, nó thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ và đã nhận được hàng tỷ lượt hiển thị trên mạng xã hội.

Ngày hôm nay (28/12), trang web uy tín của Mỹ, TC Candler đã công bố danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ngay lập tức, danh sách top 100 nhân vật nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng.

Với khuôn mặt có nét lai Tây sắc sảo, làn da trắng sứ, sống mũi cao và đôi mắt to đượm buồn, Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 58 trong danh sách.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 1

Sinh năm 1992, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ minh tinh có tầm ảnh hưởng nhất showbiz Hoa ngữ hiện tại. Cô là gương mặt có chỉ số truyền thông thuộc top đầu, được săn đón trong ngành phim ảnh, quảng cáo và thời trang.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 2Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 3

Sinh ra ở Tân Cương và sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là “Hoa Tuyết Tân Cương”. Nữ diễn viên là người dân tộc Ngô Duy Nhĩ và từng là hoa khôi đình đám của Học viện Hý kịch Thượng Hải – cái nôi đào tạo ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn từng học múa và chơi được một số loại nhạc cụ.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 4Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 5

Từ khi gia nhập làng giải trí Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được vô số quan tâm. Người đẹp được xem là "cơn lốc sắc đẹp" khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Mặc dù diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba có gây ra những tranh cãi nhưng không ai phủ nhận khí chất thần tiên của người đẹp.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 6

2021 là năm đại thành công của mỹ nữ Tân Cương khi cô liên tiệp đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình cũng như được mời chụp hình tạp chí, tham gia show diễn thời trang. Người đẹp 9X hiện đang là một trong số những ngôi sao trẻ triển vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới cho TC Candler bình chọn:

Theo kết quả chính thức từ TC Candler, năm nay, Lisa - cô ca sĩ tài năng đến từ nhóm nhạc Blackpink đã trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Nắm giữ các vị trí tiếp theo trong top 10 (xếp hạng lần lượt từ vị trí 2 – 10) bao gồm: Emilie Nereng (vị trí số 2), Halima Aden (vị trí số 3), Ivana Alawi (vị trí số 4), Nancy Jewel McDonie (vị trí số 5), Yael Shelbia (vị trí số 6), Tzuyu (vị trí số 7), Lyodra Ginting (vị trí số 8), Jasmine Tookes (vị trí số 9), Nana (Im Jin-ah) (vị trí số 10).

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 7

Ngôi vị quán quân chính là Lisa (BLACKPINK)

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 8

Nhạc sĩ kiêm blogger nổi tiếng Na Uy Emilie Nereng trở thành người đẹp đứng ở vị trí thứ 2.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 9

Đứng ở vị trí thứ 3 là người mẫu Mỹ gốc Somali Halima Aden.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 10

Vị trí thứ 4 là nữ diễn viên kiêm YouTuber nổi tiếng Philippines Ivana Alawi.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy? - Ảnh 11

Vị trí thứ 4 là Nancy (Momoland).

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'Đập tan' tin đồn lão hóa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe mặt mộc ở tuổi 29 khiến người hâm mộ 'hả hê'

Dù đã sắp bước sang U30, nhưng làn da của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến người hâm mộ vừa tự hào, vừa ngưỡng mộ.

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