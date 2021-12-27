'Đập tan' tin đồn lão hóa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe mặt mộc ở tuổi 29 khiến người hâm mộ 'hả hê'

Sao quốc tế 27/12/2021 16:59

Dù đã sắp bước sang U30, nhưng làn da của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến người hâm mộ vừa tự hào, vừa ngưỡng mộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên 9x sở hữu đôi mắt to, khuôn miệng xinh xắn, sống mũi cao và thân hình thon thả sau khi giảm cân.

Hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại các sự kiện hay trên tạp chí đều khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ. Cùng với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, mỹ nữ Tân Cương này đang thống trị các trang mạng và truyền thông Trung Quốc mỗi khi xuất hiện.

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Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ một video ghi lại khoảng thời gian nữ diễn viên tới Thượng Hải công tác. Mở đầu là cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia cuộc họp với đồng nghiệp. Cô mặc chiếc áo len trắng, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và tạo dáng tinh nghịch trước ống kính. Có thể thấy, mái tóc của mỹ nhân Tân Cương đã cắt ngắn ngắn khiến cho gương mặt như trẻ ra vài tuổi.

Ngay từ sáng hôm sau, nữ diễn viên tiếp tục ghi lại thái của bản thân sau khi ngủ dậy. Lần này, cô nàng mặc áo len xanh, đội mũ lưỡi trai cùng màu dễ thương. Điều đặc biệt trong vlog lần này là "nữ thần" đã khoe trọn mặt mộc không son phấn ở tuổi 29. Đây là điều hiếm khi xảy ra và thực sự là phúc lợi dành cho người hâm mộ. 

dich le nhiet ba 1'Đập tan' tin đồn lão hóa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe mặt mộc ở tuổi 29 khiến người hâm mộ 'hả hê' - Ảnh 3
Mặt mộc ở tuổi 29 của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, để thuận tiện cho việc trang điểm, cô nàng đã kẹp hết tóc mái, để lộ phần trán rộng và sạch. Lông mày, làn da đều rất đẹp. Khi không trang điểm, Địch Lệ Nhiệt Ba trông trẻ trung và thanh khiết như nữ sinh đại học. Việc khoe mặt mộc cũng đủ chứng tỏ tiểu hoa đán này luôn tự tin vào nhan sắc của mình tới mức nào.

Sau khi trang điểm xong, Địch Lệ Nhiệt Ba biến thành một mỹ nhân trẻ trung và ngọt ngào. Dân tình từng nhiều lần tranh cãi về nhan sắc của nữ diễn viên, đặc biệt là làn da lúc trắng sứ mịn màng, lúc lại sần sùi thâm sạm khó hiểu. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện gần đây, Nhiệt Ba luôn khoe trọn nhan sắc bùng nổ. 

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