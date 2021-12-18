Những mỹ nhân Hoa ngữ 'khóc thét' sau khi làm răng sứ: Nhiệt Ba 'già' trước tuổi, Na Trát 'bị lồi' không kiểm soát

Răng sứ là giải pháp làm đẹp giúp những người có bộ răng không được đẹp tìm thấy sự tự tin. Song, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp làm đẹp này. Những nét tự nhiên trên mặt sẽ hài hòa với nhau nên việc xuất hiện một chi tiết nhân tạo dù đẹp đến mấy cũng trở nên vô duyên. Và chính những ngôi sao kể trên là minh chứng rõ ràng.

Theo nhận xét của cư dân mạng, khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật diễn xuất, hàm răng trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba rất dễ thương và tự nhiên. Mỗi khi cười thì hàm răng trắng sáng ấy lại càng khiến cho nữ minh tinh càng thêm xinh đẹp, ngọt ngào và thuần khiết hơn.

Trong một số bộ phim cổ trang, khán giả đã phát hiện ra hàm răng trắng sứ của cô nàng. Điều này khiến nữ diễn viên thêm vài tuổi và làm cơ mặt không còn hoạt bát và tự nhiên như trước.

Cổ Lực Na Trát

Trước đó, "Mỹ nhân Tân Cương" sở hữu hàm răng được nhận xét là "không được đẹp mắt" cho lắm. Nữ diễn viên thường xuyên dính phải tin đồn thẩm mỹ, trùng tu lại nhan sắc, trong đó có việc thẩm mỹ cả vùng răng.

Sau khi quyết định bọc răng sứ của mình, cô nàng đã tự tin hơn hẳn với hàm răng đều tăm tắp và toả sáng. Tuy nhiên, miệng của cô nàng bị lồi ra và nhiều lúc không kiểm soát được cơ miệng.

Lưu Đào

Trước đây, răng của Lưu Đào khá ổn, đều như hạt lựu và chỉ có khuyết điểm duy nhất là không trắng sáng, hơi thưa một xíu. Đến khi làm răng sứ, Lưu Đào lại chọn màu răng quá trắng, lệch hẳn với tông da của cô, gây ra cảm giác trắng giả tạo.

Ngoài ra, bản thân hàm răng sứ mới dày hơn răng cũ nên cũng cản trở việc phát âm của Lưu Đào. Nghe nói người đẹp còn chọn loại răng đắt đỏ, trong khi tuổi thọ cũng chỉ khoảng 15 năm. Điều này càng khiến nữ diễn viên càng hối hận hơn nữa.

Lâm Duẫn

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn từng có một hàm răng hơi xỉn màu với những chiếc răng hổ nhỏ đặc trưng. Thực tế, cô chỉ cần làm trắng răng là rất ổn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại chọn bọc răng sứ, đánh mất đặc điểm rất riêng của mình. Thậm chí, hàm răng sứ đều tăm tăm còn khiến cô nàng già đi vài tuổi so với trước.