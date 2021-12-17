Sau lùm xùm 'về chung một nhà' với Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui khiến 'anti-fan' phải dè chừng

Trước khi bước sang năm 2022, "Mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba Địch đón nhận tin vui khiến dân tình phải trầm trồ bởi sự nổi tiếng của cô nàng.

Thời gian vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng nhiều tin đồn yêu đương với nam diễn viên Dương Dương - mỹ nam được săn đón hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, một số người còn "soi mói" những hình ảnh của cả hai khi khoe ảnh ăn uống và quảng bá sản phẩm khá giống nhau. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ cả 2 đang sống chung với nhau. Dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng không ít người nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp đôi này.

Sau lần đóng chung phim, Địch Lệ Nhiệt Ba được 'đẩy thuyền' nhiệt tình với nam thần Dương Dương - Ảnh: Internet Sau lùm xùm không đáng có, tài khoản weibo của thương hiệu trang sức ngọc trai Mikimoto đã chính thức công bố Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành người đại diện toàn cầu của thương hiệu này. Trước đó, mỹ nhân Tân Cương đã là người đại diện khu vực châu Á của Mikimoto, đến hôm nay được thăng cấp trở thành người đại diện toàn cầu. Được biết, nữ minh tinh là người đại diện toàn cầu đầu tiên và duy nhất của thương hiệu xa xỉ nhất thế giới tính đến hiện tại.

Mỹ nhân Tân Cương được thăng cấp trở thành người đại diện toàn cầu của thương hiệu xa xỉ nhất thế giới - Ảnh: Internet Vốn là mỹ nhân được "săn đón" tại Trung Quốc, tính tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã nắm trong tay 40 đại ngôn ở đa lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm và làm đẹp, lĩnh vực app, lĩnh vực thời trang, xe hơi, du lịch, đồ nội thất, game, đồ gia dụng. Trong đó, nữ diễn viên nắm trong tay 5 đại ngôn làm đại diện phát ngôn toàn cầu cho các hãng Rejoice, Colorkey, WeTV (nền tảng xem phim thuộc Tencent Video ở nước ngoài), thương hiệu đồng hồ xa xỉ Panerai, thương hiệu TriPollar. Ngoài ra, "đàn em của Dương Mịch" còn làm đại ngôn khu vực châu Á Thái Bình Dương của 4 thương hiệu Dolce & Gabbana, Darlie, Miss Sixty, Clarins. Hiện tại, độ phủ sóng của Địch Lệ Nhiệt Ba nằm trong dàn nghệ sĩ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

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