Thành tích của dàn tiểu hoa hậu thập niên 90: Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận 'tranh ngôi', Dương Tử liệu có 'thất thế' như lời đồn?

Sao quốc tế 14/12/2021 09:33

Các thành tích các bộ phim của những nữ diễn viên thập niên 90 quyết định rất nhiều đến giá trị thương mại và độ nổi tiếng của họ trong tương lai.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Những năm gần đây, Nhiệt Ba duy trì lượng tác phẩm rất ổn định và hai bộ phim truyền hình ra mắt trong năm nay đều dược khán giả đón nhận. Tổng lượng phát sóng của Trường Ca hành đạt 3.39 tỷ lượt xem với lượng phát sóng trung bình 69 triệu, đứng thứ 17 trong bảng tổng kết các bộ phim của năm. Ngoài ra, Em là niềm kiêu hãnh của anh đã trở thành bộ phim "ăn khách" của năm 2021 với tổng lượng phát sóng là 4.1 tỷ, đứng thứ năm toàn bảng.

dich le nhiet ba

Sắp tới, Nhiệt Ba đã sử dụng hai tuyệt phẩm trên để củng cố hơn nữa vị trí tiểu hoa của mình. Bên cạnh đó, hai dự án vừa mới đóng máy gần đây là An Lạc truyện và Ngự giao ký đều là những bộ phim cổ trang cấp S, có tiềm năng thu hút khán giả vô cùng lớn.

Đàm Tùng Vận

Nhìn vào thành tích, có thể thấy nữ diễn viên đã nỗ lực và thành công như nào. Cuối năm ngoái, Cẩm y chi hạ có số lượng phát sóng là 9.3 tỷ lượt xem, xếp thứ ba trong danh sách.

dam tung van

Ngoài ra, Cẩm tâm tựa ngọc năm nay với màn kết hợp cùng Chung Hán Lương cũng "hot" không kém. Dù chênh nhau 16 tuổi nhưng vẫn tồn tại cảm giác couple và rất hợp với nguyên tác. Tổng lượng phát sóng của Cẩm tâm tựa ngọc lên tới 5 tỷ.Hiện tại, Đàm Tùng Vận có hai bộ phim truyền hình hiện đại sẽ được lên sóng trong thời gian sắp tới, đóng cặp với Lâm Canh Tân và Vương Khải. 

Dương Tử

Năm 2021 có vẻ là năm hạn của Dương Tử, phim của cô nàng không bị "đắp chiếu" thì cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng sau hai năm chờ đợi, bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý cũng được khởi chiếu.

duong tu

Nhưng khi lên sóng, đánh giá của khán giả cũng như nhiệt lượng của phim thật khó tả. Mặc dù có vẻ trái ngược với những lời truyền tai nhau gần đây, nói rằng bộ phim này khiến danh tiếng cũng như diễn xuất của Dương Tử bị chê bai. Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu mạng, bộ phim ít khi bị chệch khỏi top 3 và gần như luôn đứng top 1 trong khoảng thời gian đầu phát sóng. Tuy nhiên ở Douban, bộ phim vẫn được chấm ở số điểm khoảng 5,2/10.

Cúc Tịnh Y

Mặc dù Cúc Tịnh Y đã tốn công sức thay đổi tới gần 20 bộ trang phục cùng phụ kiện trong Gia Nam Truyện, nhưng khán giả vẫn không công nhận "Mỹ nữ 4000 năm" đã tiến bộ hay đột phá. Đồng thời, tạo hình của Cúc Tịnh Y trông rườm rà, lạc quẻ so với những nhân vật nữ khác, không thích hợp logic trong một số phân cảnh. Đây tiếp tục được xem là một bộ phim thất bại nữa của Cúc Tịnh Y trong năm nay.

cuc tinh y

Nguyễn nhân chính là bộ phim dù bị khán giả chê về cốt truyện và tạo hình của Cúc Tịnh Y, nhưng điều đó không thể ngăn cản được độ phủ sóng tốt. Tổng lượng xem đạt 2.47 tỷ, trung bình lượt xem mỗi tập lên đến 68 triệu. 

Bạch Lộc

Bạch Lộc là ngôi sao đang lên của làng giải trí Hoa ngữ, tên tuổi của cô sớm được biết đến với tư cách là một người mẫu, hotgirl nổi tiếng mạng xã hội và dần được chú ý rộng rãi hơn qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Học viện quân sự liệt hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương.

bach loc

Bạch Lộc đã có một năm bội thu, không chỉ trở thành khách mời cố định của Keep Running, mà ba bộ phim Ngọc lâu xuân, đặc biệt là Châu Sinh như cố và Nhất sinh nhất thế đạt được hiệu ứng rất tốt.

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