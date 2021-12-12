5 cặp đôi phụ gây sốt màn ảnh Hoa ngữ chẳng kém cặp đôi chính: 'Hộc Châu phu nhân' đứng số 1, thiếu 'Sơn Hà lệnh'?

Đế Húc và Đề Lan là cặp đôi phụ gây chú ý nhất thời điểm hiện tại, thậm chí còn giật luôn spotlight của cặp chính trong Hộc Châu Phu Nhân. Đây là couple ngược nhau tơi tả khiến khán giả tốn không ít nước mắt.

Đế Húc yêu chị gái của Đề Lan là Tử Trâm, đến mức sau khi cô qua đời anh cũng chẳng còn đặt hy vọng gì vào cuộc sống nữa. Đề Lan được đưa đến Đại Trưng làm phi tử của Đế Húc, mỗi lần nhìn gương mặt cô thì anh lại nhớ đến Tử Trâm, thế nhưng anh lại gây tổn thương cô cũng chỉ vì Tử Trâm. Cũng may sau đó họ dần buông bỏ được để đến với nhau. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì hai người lại cùng nhau lìa đời. Mối tình éo le và đầy bi thương của cặp đôi này khiến khán giả cảm thấy xót xa.

Trác Anh – Chá Lựu

Đây cũng là một cặp đôi phụ gây sốt trong Hộc Châu Phu Nhân. Hai người để lại khá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, một phần vì câu chuyện tình đẹp của họ. Chá Lựu vốn là một tú nương thông minh xinh đẹp, nhưng không may bị đầu độc khiến mắt bị mù. Chính vào lúc ấy, Trác Anh xuất hiện, bao bọc sự tối tăm trong cuộc đời nàng.

Chuyện tình của đôi trải qua nhiều bi thương nhưng cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Trác Anh và Chá Lựu được coi là điểm sáng trong Hộc Châu Phu Nhân khi kết thúc phim có đại cục quá bi thảm.

Tô Hoằng Sâm – Cố Nguyệt Sương

Nhất Kiến Khuynh Tâm không chỉ gây sốt nhờ nội dung và dàn diễn viên cực phẩm từ chính đến phụ, mà còn vì chuyện tình của các đôi phụ cũng vô cùng đặc sắc. Trong đó, phải kể đến chuyện tình của Tô Hoằng Sâm và Cố Nguyệt Sương. Tô Hoằng Sâm là một vị công tử đào hoa, điển trai, còn Cố Nguyệt Sương là nàng minh tinh xinh đẹp, kiêu kỳ.

Tiếc thay, số phận của cặp đôi này cũng vô cùng hẩm hiu. Vào thời khắc Cố Nguyệt Sương từ giã cõi đời này, Tô Hoằng Sâm nguyện cả đời không yêu thêm ai nữa. Và cuối cùng, họ chỉ có thể hẹn nhau ở kiếp sau. Câu chuyện tình của họ khiến khán giả cảm động rơi nước mắt vì yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau.

Bùi Thiệu Quân – Đàm Tang Du

Cặp đôi Thiệu Quân – Tang Du là kiểu couple cực kỳ đáng yêu trong Nhất Kiến Khuynh Tâm. Một người thì lạnh lùng bên ngoài nhưng nội tâm lại yếu mềm, người kia thì hoạt bát, nhiệt tình theo đuổi crush, hỏi sao mà fan không cưng đôi này cho được.

Hứa Uý – Phương Kỳ

Khi màn đêm gợn sóng là một trong những bộ phim Hoa ngữ về nữ cường nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng trong thời gian gần đây. Bên cạnh cặp đôi chính thì câu chuyện tình của Hứa Uý – Phương Kỳ cũng chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Phương Kỳ là một người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp vững chắc, cô từng kết hôn cũng từng ly hôn, trông thì mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất dễ tổn thương. Hứa Uý là chàng trai trẻ đầy tài năng, là một người dịu dàng và cũng rất si tình. Anh chàng hết lòng ân cần, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc Phương Kỳ từng li từng tí. Cuối cùng anh cũng chính phục được cô gái trong lòng mình.