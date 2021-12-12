Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính

Sao quốc tế 12/12/2021 16:10

Phạm Băng Băng suýt bị hiểu lầm hẹn hò người mới tại nơi công cộng. Khi biết danh tính người đàn ông này, cư dân mạng mới ngã ngửa.

Sáng ngày 12/12, truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh Phạm Băng Băng đeo khẩu trang, kính râm, lên đồ hàng hiệu xuất hiện tại sân bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cùng một người đàn ông. Trong ảnh, nữ diễn viên thoải mái khoác tay người đàn ông này khiến nhiều người dấy lên nghi vấn Phạm Băng Băng đang hẹn hò. 

Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 1

Phạm Băng Băng xuất hiện tại sân bay cùng người đàn ông trông rất phong độ, ăn mặc sành điệu. 

Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 2

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất thoải mái.

Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 3

Danh tính người đàn ông này khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Tuy nhiên, ngay sau đó các fan của Phạm Gia đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên hẹn hò. Người đàn ông trong bức ảnh chính là bố ruột của cô, ông Phạm Đào.

Bố Phạm Băng Băng sinh năm 1951, năm nay đã 70 tuổi nhưng trông rất trẻ trung, phong độ như đàn ông 40. Xuất hiện trong khung hình cùng con gái, bố Phạm Băng Băng gây ấn tượng vì nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, chẳng kém gì sao nam trong làng giải trí. Thậm chí, nhiều người còn dành lời khen cho "gen" trẻ lâu của gia đình Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 4

Phạm Băng Băng trong phòng thu cùng bố ruột. 

Phạm Băng Băng thần thái ngút ngàn, khoác tay một người đàn ông bí ẩn, ai nấy ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 5

Trong bức ảnh chụp cùng Lý Thần và con trai Phạm Thừa Thừa năm xưa, ông Phạm từng gây sốt nhờ gương mặt trẻ trung cùng phong thái đĩnh đạc.

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