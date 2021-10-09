Phạm Băng Băng bất ngờ trở lại màn ảnh sau 3 năm dính scandal bê bối trốn thuế, lần quay lại này mỹ nhân họ Phạm có lấy lại được ánh hào quang?

Ngày 9/10, tờ Collider đưa tin bộ phim điện ảnhThe 355 có sự góp mặt của Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz và đặc biệt là Phạm Băng Băng tung trailer mới. Phim ra rạp vào ngày 7/1/2022. 355 là dự án phim nói về cuộc sống những nữ điệp viên đến từ 5 nước khác nhau cùng hoạt động tại Mỹ. Đây được xem là bộ phim đầu tiên sau 3 năm mỹ nhân họ Phạm dính bê bối trốn thuế.

Ngày 9/10, tờ Collider đưa tin bộ phim điện ảnhThe 355 có sự góp mặt của Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz và đặc biệt là Phạm Băng Băng tung trailer mới. Phim ra rạp vào ngày 7/1/2022. 355 là dự án phim nói về cuộc sống những nữ điệp viên đến từ 5 nước khác nhau cùng hoạt động tại Mỹ. Nhóm nữ điệp viên gồm 4 người là Mace, Marie, Khadijah và Graciela cùng làm nhiệm vụ giải cứu vũ khí tối mật rơi vào tay lính đánh thuê. Các phan cảnh Phạm Băng Băng xuất hiện trong bộ phim. Ảnh: Internet Các nữ điệp viên phải đoàn kết để ngăn chặn một tổ chức toàn cầu buôn vũ khí. Tuy nhiên, giữa họ luôn tồn tại sự khác biệt văn hóa, chính trị, dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu.

Dự án 355 quy tụ dàn diễn viên nữ đình đám của Hollywood hiện tại gồm Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o... Kế hoạch thực hiện bộ phim này được công bố tại LHP quốc tế Cannes (Pháp) năm 2018. Phạm Băng Băng xuất hiện trong một vài phân cảnh, nhưng không tạo được ấn tượng sâu sắc. Trong đó, có cảnh sử dụng công nghệ ghép mặt Phạm Băng Băng vào diễn viên đóng thế khá rõ. Nữ diễn viên họ Phạm có ngoại hình cao ráo, gợi cảm, nữ tính. Trong khi đó, người đóng thế Lộc Ninh có thân hình săn chắc, rắn rỏi hơn.

Bộ phim 355 được quay từ năm 2019 tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, do scandal trốn thuế nên thời điểm đó, Phạm Băng Băng không thể đáp chuyến bay ra nước ngoài ra nhập đoàn phim. Nhà sản xuất buộc phải sử dụng người đóng thế và công nghệ thay đổi khuôn mặt trong các cảnh quay chung. Các nhân vật chính trong bộ phim 'The 355' và có sự góp mặt của Phạm Băng Băng. Ảnh: Internet The 355 là dự án đầu tiên Phạm Băng Băng tham gia sau bê sau bê bối trốn thuế hồi năm 2018. Ở quê nhà, không có đạo diễn nào dám mời người đẹp đóng phim vì sợ liên lụy. Do đó, việc người đẹp gốc Thanh Đảo chọn Hollywood để hoạt động và xây dựng danh tiếng trở lại là điều không quá khó hiểu. Ngoài thông tin và hình ảnh liên quan tới bộ phim 355, ngày 8/10, Phạm Băng Băng cũng tung một số hình ảnh mới mà cô tại một sự kiện thời trang mà cô được mời tham dự hôm 7/10. Phạm Băng Băng xuất hiện trong buổi lễ thời trang vào ngày 7/10. Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, có hơn 2000 lượt bình luận dành cho vẻ ngoài xuất sắc của Phạm Băng Băng. Nhan sắc của "nữ hoàng thảm đỏ" Hoa ngữ vẫn ngọt ngào, quyến rũ và ma mị như ngày nào.

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