Top 10 sao nam đẹp trai nhất thế giới năm 2021: Lộ diện bộ 3 tranh ngôi vị đầu bảng, liệu V (BTS) có giữ vững vị trí NO.1?

Top 9: Harry Styles

Harry Styles. Ảnh: Internet

Harry Edward Styles tại Worcestershire, Redditch, Anh, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Anh, là cựu thành viên của nhóm nhạc nam One Direction. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng việc làm ca sĩ cho một nhóm nhạc nhỏ tên là White Eskimo tại quê nhà Chapel, Cheshire

Top 8: Kendrick Sampson

Kendrick Sampson Ảnh: Internet

Kendrick Smith Sampson là một diễn viên và nhà hoạt động người Mỹ, nổi tiếng với những lần xuất hiện trên The Vampire Diaries, Gracepoint, How to Get Away with Murder, The Flash và vai diễn của anh trong vai trò của HBO trên Insecure của HBO.

Top 7: Theo James

Theo James. Ảnh: Internet

Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, được biết đến với cái tên Theo James, là một nam diễn viên người Anh.

Top 6: Henry Cavill

Henry Cavill. Ảnh: Internet

Henry William Dalgliesh Cavill là một diễn viên người Anh. Anh đã xuất hiện trong các bộ phim Stardust và Immortals, và đóng vai Charles Brandon trong series The Tudors của Showtime từ năm 2007 đến 2010. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Clark Kent / Siêu Nhân trong bộ phim Man of Steel.

Top 5: Can Yaman

Can Yaman. Ảnh: Internet

Can Yaman là một diễn viên, người mẫu và luật sư người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy đã nhận được giải thưởng Bướm vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài lãng mạn vào năm 2018 cho vai diễn trong Erkenci Kuş cũng như Murex d'Or vào năm 2019.

Top 4: Jungkook (BTS)

JungKook (BTS). Ảnh: Internet

Jeon Jung-kook, thường được biết đến với nghệ danh Jungkook, là một nam ca sĩ và nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên trẻ tuổi nhất và giọng ca chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Anh chàng là em út của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thị trường Kpop.

Top 3: Regé-Jean Page

Regé-Jean Page. Ảnh: Internet

Regé-Jean Page là một diễn viên người Anh. Anh ấy được biết đến với vai Chicken George trong miniseries Roots năm 2016 và là thành viên thường xuyên của bộ phim pháp lý ABC For the People từ năm 2018 đến năm 2019.

Top 2: Tiêu Chiến

Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh chàng là người Trung duy nhất góp mặt trong vị trí này.

Top 1: V (BTS)

V (BTS). Ảnh: Internet

Kim Tae-hyung, thường được biết đến với nghệ danh V, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Anh chàng đã 2 năm liên tiếp đứng vị trí ngôi đầu BXH, khiến các fan hâm mộ nở mày nở mặt với Idol của mình.