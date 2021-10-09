Top 10 sao nam đẹp trai nhất thế giới năm 2021: Lộ diện bộ 3 tranh ngôi vị đầu bảng, liệu V (BTS) có giữ vững vị trí NO.1?

Sao quốc tế 09/10/2021 13:29

Bảng xếp hạng nhan sắc của sao nam trên thế giới luôn được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt, bởi lẽ đây không chỉ là thước đo chuẩn mực để xếp hạng visual nghệ sĩ.

Mới đây, một tạp chí nổi tiếng của Anh là Nubia Pages đã công bố kết quả cuộc bình chọn Top 10 sao nam đẹp trai nhất thế giới. Được biết cuộc bình chọn này đã kéo dài 5 tháng với hơn 1 triệu phiếu bầu từ 168 quốc gia. Bảng xếp hạng nhan sắc của sao nam trên thế giới luôn được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt, bởi lẽ đây không chỉ là thước đo chuẩn mực để xếp hạng visual nghệ sĩ, mà đồng thời còn là cơ hội để người hâm mộ có dịp nở mày nở mặt và trầm trồ về chính nhan sắc của người thương nhà mình. Sau thời gian dài khảo sát và lựa chọn, "Top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2021".

Trong đó top 10 sao nam đẹp trai nhất thế giới, các thứ hạng cao thuộc về dàn sao nam châu Á, trong đó, BTS có đến 2 thành viên góp mặt, nam diễn viên Tiêu Chiến cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Các fan cũng rần rần vì thần tượng của mình cũng đứng trong BXH danh giá này.

Top 10: Jason Momoa

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Jason Momoa. Ảnh: Internet

 Joseph Jason Namakaeha Momoa là nam diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ. Jason Momoa nổi tiếng với các vai diễn siêu anh hùng trong vũ trụ DC Mở rộng DC Extended Universe, bắt đầu từ năm 2016 với vai thủy thần Aquaman trong Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League và Aquaman.

Top 9: Harry Styles

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Harry Styles. Ảnh: Internet

 Harry Edward Styles tại Worcestershire, Redditch, Anh, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Anh, là cựu thành viên của nhóm nhạc nam One Direction. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng việc làm ca sĩ cho một nhóm nhạc nhỏ tên là White Eskimo tại quê nhà Chapel, Cheshire

Top 8: Kendrick Sampson

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Kendrick Sampson Ảnh: Internet

 Kendrick Smith Sampson là một diễn viên và nhà hoạt động người Mỹ, nổi tiếng với những lần xuất hiện trên The Vampire Diaries, Gracepoint, How to Get Away with Murder, The Flash và vai diễn của anh trong vai trò của HBO trên Insecure của HBO.

Top 7: Theo James

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Theo James. Ảnh: Internet

 Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, được biết đến với cái tên Theo James, là một nam diễn viên người Anh. 

Top 6: Henry Cavill

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Henry Cavill. Ảnh: Internet

 Henry William Dalgliesh Cavill là một diễn viên người Anh. Anh đã xuất hiện trong các bộ phim Stardust và Immortals, và đóng vai Charles Brandon trong series The Tudors của Showtime từ năm 2007 đến 2010. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Clark Kent / Siêu Nhân trong bộ phim Man of Steel.

Top 5: Can Yaman

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Can Yaman. Ảnh: Internet

 Can Yaman là một diễn viên, người mẫu và luật sư người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy đã nhận được giải thưởng Bướm vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài lãng mạn vào năm 2018 cho vai diễn trong Erkenci Kuş cũng như Murex d'Or vào năm 2019.

Top 4: Jungkook (BTS)

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JungKook (BTS). Ảnh: Internet

 Jeon Jung-kook, thường được biết đến với nghệ danh Jungkook, là một nam ca sĩ và nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên trẻ tuổi nhất và giọng ca chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Anh chàng là em út của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thị trường Kpop. 

Top 3: Regé-Jean Page

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Regé-Jean Page. Ảnh: Internet

 Regé-Jean Page là một diễn viên người Anh. Anh ấy được biết đến với vai Chicken George trong miniseries Roots năm 2016 và là thành viên thường xuyên của bộ phim pháp lý ABC For the People từ năm 2018 đến năm 2019.

Top 2: Tiêu Chiến

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Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

 Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh chàng là người Trung duy nhất góp mặt trong vị trí này.

Top 1: V (BTS)

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V (BTS). Ảnh: Internet

 Kim Tae-hyung, thường được biết đến với nghệ danh V, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Anh chàng đã 2 năm liên tiếp đứng vị trí ngôi đầu BXH, khiến các fan hâm mộ nở mày nở mặt với Idol của mình.

 

V BTS có gì đặc biệt mà được xem là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' đến tận 2 năm liên tiếp?

V BTS có gì đặc biệt mà được xem là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' đến tận 2 năm liên tiếp?

Hôm 5/10, V BTS đã được tạp chí Nubia Magazine của Anh chứng nhận là 'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2021'.Theo trang tin Allkpop, đây là cuộc khảo sát có quy mô toàn cầu và kéo dài trong vòng 5 tháng. Khi biết được thần tượng của mình dẫn ngôi vị đầu bảng các fan girl của V đã vui sướng không nói nên lời.

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