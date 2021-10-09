Nhan sắc đỉnh cao của dàn hoa hậu thế giới: 'Kẻ tám lạng người nửa cân' khi khoe sắc với áo dài Việt Nam

Sao quốc tế 09/10/2021 09:55

Khi các nàng Hoa hậu đình đám nhất thế giới khoe sắc với trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam cứ phải gọi là 'tuyệt sắc giai nhân'.

Dayana Mendoza, tên đầy đủ là Dayana Sabrina Mendoza Moncada là một người mẫu và Hoa hậu đến từ Venezuela. Cô là người chiến thắng của cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2007 và Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Có thể nói nàng hậu này khá nổi tiếng ở Việt Nam. Sau khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi Miss Universe 2008 được tổ chức tại Nha Trang, mỹ nhân này cũng đã quay trở lại Việt Nam vào năm 2018 với tư cách là một khách mời tại một sự kiện quan trọng. Nàng hậu đã chọn cho mình một bộ trang phục áo dài khăn đóng để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm tổ chức cuộc thi Miss Universe 2008.

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Hoa hậu Dayana Mendoza đọ sắc cùng Top 3 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017 trong bộ trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Internet

Với nhan sắc cực đẹp cùng thần thái ngút ngàn và những đường cong cơ thể hoàn hảo, nàng hậu lại cuốn hút thêm khi diện cho mình áo dài truyền thống của Việt Nam, khoe sắc bên Top 3 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017.

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 Hoa hậu Pia Alonzo Wurtzbach cũng đã diện cho mình một chiếc áo dài màu hồng lướt tha khi có dịp sang Việt Nam du lịch ở khu phố cổ. Ảnh: Internet

Pia Alonzo Wurtzbach, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1989 là một nữ người mẫu, diễn viên, Hoa hậu hoàn vũ 2015, MC, nhân vật truyền hình, chuyên gia trang điểm người Philippines - Đức. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ 2015. Trong một lần ghé thăm Việt Nam nàng hậu cũng đã diện cho mình một chiếc áo dài được chụp tại phố cổ Hội An. Nàng hậu đã chọn lựa cho mình một tà áo dài màu hồng đơn giản những vẫn cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng.

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Hoa hậu Siêu quốc gia Anntonia Porsild sở hữu gương mặt thần thái cùng vóc dáng chuẩn từng vòng. Chín vì thế khi cô nàng diện lên mình chiếc áo dài cũng sẽ rất đẹp nhưng một cô gái Việt chính gốc. Ảnh: Internet

Vào năm 2020, Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 Anntonia Porsild đã có một chuyển công tác tại Việt Nam. Cô đã diện một bộ áo dài trắng tinh khôi, đi trên một chiếc du thuyền ngắm cảnh sông Sài Gòn. Có thể nói nhan sắc của nàng hậu khiến bao người phải điêu đứng vì quá xinh đẹp và dịu dàng trong tà áo dài thướt tha. Cô nàng đã từng ở Việt Nam tận 8 năm để du học ở một trường quốc tế tại TP.HCM. Chính vì lẽ đó mà cô nàng đã xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình.

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Hoa hậu Riyo Mori đã rất nhiều lần trình diễn những bộ áo dài do các nhà thiết kế Việt tạo nên. Ảnh: Internet

Hoa hậu hoàn vũ 2007, Riyo Mori cũng là một nàng hậu nổi đình nổi đám, cô nàng có một niềm yêu thích đặc biệt với tà áo dài của Việt Nam. Có thể nói, nàng hậu chính là một trong những người trình diễn áo dài Việt Nam nhiều nhất từ trước cho đến nay của các nhà thiết kế Việt. Vẻ đẹp trong sáng của cô nàng đã dành được sự cảm tình khán giả Việt.

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Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young đã có buổi trình diễn áo dài cực đẳng cấp ở Festival Hoa Đà Lạt. Ảnh: Internet

Vào năm 2019, trong một lần sang Việt Nam tham dự Festival Hoa Đà Lạt, Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young cũng đã có dịp trình diễn trang phục áo dài trắng bên cạnh đó là những đường nét được đính kết trên tà áo dài cực kỳ lộng lẫy, cùng với đó là sự kết hợp với áo choàng vô cùng quyền lực.

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Hoa hậu thế giới 2007 Trương Tử Lâm vui vẻ chụp hình cùng Hoa hậu Jennifer Phạm. Ảnh: Internet

Hoa hậu thế giới 2007 Trương Tử Lâm đã có một màn đọ sắc cùng Hoa hậu Jennifer Phạm trong một lần cô sang Việt Nam và cả 2 đều cùng có dịp mặc áo dài truyền thống của Việt Nam.

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Từ khóa:   hoa hậu hoa hậu thế giới áo dài Việt Nam

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