Nhan sắc khác lạ của Song Hye Kyo trong bộ phim đầu tiên sau khi ly hôn Song Joong Ki

Sao quốc tế 06/10/2021 21:45

Đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh nhỏ sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người ngỡ ngàng về nhan sắc.

Mới đây, phía nhà sản xuất bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up đã tung ra loạt ảnh tạo hình của nữ diễn viên Song Hye Kyo và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Được biết đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Song Hye Kyo tham gia sau khi ly hôn với chồng cũ Song Joong Ki.

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 Khuôn mặt khá khác lạ của Song Hye Kyo trong bộ phim truyền hình mới nhất

Trong loạt hình mới của Song Hye Kyo, nhiều netizen nhận xét, nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt cô có phần khác lạ. Trong bộ phim này, Song Hye Kyo sẽ vào vai một người phụ nữ lạnh lùng, thông minh, thành công trong công việc nhưng lại lận đận trong đường tình duyên. Now, We Are Breaking Up được cho là sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây.

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 Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, đây là dự án truyền hình đầu tiên mà Song Hye Kyo tham gia
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 Bộ phim này sẽ được lên sóng vào tháng 11 năm nay

Sau thành công vang dội của Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã có một đám cưới cổ tích. Vậy nhưng chỉ hai năm sau đó, cặp đôi đã chính thức ly hôn trong sự bàng hoàng của fan hâm mộ. Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo chỉ tham gia sự kiện và dành nhiều thời gian cho bản thân cũng như gia đình. Now, We Are Breaking Up là dự án đầu tiên mà vợ cũ Song Joong Ki tham gia sau sóng gió hôn nhân, chính vì vậy bộ phim này được fan hâm mộ của Song Hye Kyo cực kỳ mong đợi.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chính thức quay trở lại với công việc sau gần 2 năm ly hôn với chồng cũ Song Joong Ki.

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