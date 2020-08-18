Nhan sắc ngày một đối lập giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Trong khi nhan sắc Song Hye Kyo ngày một thăng hạng thì Song Joong Ki được nhận xét ngày một tiều tụy.

Hơn một năm sau khi ly hôn, cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Những động thái mới nhất của cặp đôi luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Điều đáng nói là mỗi khi Song Hye Kyo có động thái mới thì bằng cách nào đó Song Joong Ki cũng sẽ xuất hiện trên mạng khiến netizen thường đặt cả hai lên bàn cân để so sánh.

Bộ ảnh mới nhất của Song Hye Kyo được đăng tải và nhận được sự chú ý đặc biệt từ fan hâm mộ

Mặc dù đã 39 tuổi nhưng người đẹp họ Song vẫn rất trẻ trung

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ về nhan sắc

Nhìn những tấm hình này không ai nghĩ rằng cô đã gần 40 tuổi

Dần dần lấy lại cân bằng sau khi ly hôn, sự nghiệp và nhan sắc Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng

Ngày 18/8, bộ ảnh quảng cáo sản phẩm mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo cho một nhãn hàng được đăng tải và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen đến từ cộng đồng mạng. Cũng trong ngày hôm nay, Song Joong Ki tham gia sự kiện giới thiệu cho bộ phim chuẩn bị ra mắt. Nhan sắc của cả hai lại được cộng đồng mạng đem ra mổ xẻ.

Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki trong sự kiện giới thiệu phim mới

Chồng cũ của Song Hye Kyo có vẻ tiều tụy và xuống sắc

Sau khi ly hôn, Song Joong Ki hiếm khi xuất hiện trước truyền thông

Trong khi Song Hye Kyo vô cùng trẻ trung và nổi bật thì Song Joong Ki lại có vẻ xuống sắc. Nhiều fan của nam tài tử họ Song cho rằng do góc chụp không ổn nên nhìn Song Joong Ki mới tiều tụy như vậy. Sau khi ly hôn, từ phong cách trang điểm đến ăn mặc, Song Hye Kyo đều nhiều lần ghi điểm. Trong khi đó, Song Joong Ki lại khiến fan hâm mộ khá thất vọng vì nhan sắc hiện tại.

Cận cảnh làn da không tuổi của nữ diễn viên Song Hye Kyo Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da căng mịn không tì vết.

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