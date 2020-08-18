Nhan sắc ngày một đối lập giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Trong khi nhan sắc Song Hye Kyo ngày một thăng hạng thì Song Joong Ki được nhận xét ngày một tiều tụy.
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Hơn một năm sau khi ly hôn, cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Những động thái mới nhất của cặp đôi luôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Điều đáng nói là mỗi khi Song Hye Kyo có động thái mới thì bằng cách nào đó Song Joong Ki cũng sẽ xuất hiện trên mạng khiến netizen thường đặt cả hai lên bàn cân để so sánh.
Ngày 18/8, bộ ảnh quảng cáo sản phẩm mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo cho một nhãn hàng được đăng tải và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen đến từ cộng đồng mạng. Cũng trong ngày hôm nay, Song Joong Ki tham gia sự kiện giới thiệu cho bộ phim chuẩn bị ra mắt. Nhan sắc của cả hai lại được cộng đồng mạng đem ra mổ xẻ.
Trong khi Song Hye Kyo vô cùng trẻ trung và nổi bật thì Song Joong Ki lại có vẻ xuống sắc. Nhiều fan của nam tài tử họ Song cho rằng do góc chụp không ổn nên nhìn Song Joong Ki mới tiều tụy như vậy. Sau khi ly hôn, từ phong cách trang điểm đến ăn mặc, Song Hye Kyo đều nhiều lần ghi điểm. Trong khi đó, Song Joong Ki lại khiến fan hâm mộ khá thất vọng vì nhan sắc hiện tại.