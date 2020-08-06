Khi chẳng thuộc về ai, Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ về nhan sắc

Sao quốc tế 06/08/2020 07:37

Sau khi phủ nhận quay trở lại với tình cũ Hyun Bin, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có màn khoe sắc đầy ấn tượng.

Song Hye Kyo lâu nay vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông châu Á. Những thông tin liên quan đến vợ cũ của Song Joong Ki luôn trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo được đăng tải và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ.

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Nhan sắc nữ diễn viên Song Hye Kyo trong bộ ảnh mới nhất được đăng tải
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Dường như sau khi ly hôn với Song Joong Ki, người đẹp họ Song ngày càng xinh đẹp hơn

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực xuất hiện trước truyền thông. Cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân và tham gia rất nhiều sự kiện. Dường như người đẹp họ Song dùng cách này để quên đi những nỗi buồn đến từ cuộc hôn nhân đổ vỡ.

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Gần 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn trẻ trung như gái đôi mươi
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Sau những tổn thương đến từ cuộc hôn nhân với Song Joong Ki, người đẹp họ Song đã hoàn toàn lấy lại cân bằng

Thời gian vừa qua, Song Hye Kyo liên tục vướng tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin khiến fan hâm mộ cặp đôi mừng rỡ. Vậy nhưng mới đây, phía Song Hye Kyo đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đồng thời “đá xéo” truyền thông Hoa ngữ thường xuyên đăng tải những thông tin thất thiệt.

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Suốt thời gian qua, Song Hye Kyo luôn vướng tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin
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Vậy nhưng mới đây phía Song Hye Kyo đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn này

Mặc dù đã gần 40 tuổi và trải qua một lần đò nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và đầy cuốn hút.

Song Hye Kyo ‘đá xéo’ truyền thông Trung Quốc khi bị đăng tin tái hợp Hyun Bin

Song Hye Kyo ‘đá xéo’ truyền thông Trung Quốc khi bị đăng tin tái hợp Hyun Bin

Đứng trước những tin đồn tái hợp Hyun Bin do truyền thông Trung Quốc đăng tải, phía Song Hye Kyo đã có những phản hồi đầu tiên.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki Hyun Bin

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