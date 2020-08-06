Khi chẳng thuộc về ai, Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ về nhan sắc

Sau khi phủ nhận quay trở lại với tình cũ Hyun Bin, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có màn khoe sắc đầy ấn tượng.
- Sau khi ly hôn, Song Joong Ki không thể độc chiếm vai nam chính trong phim truyền hình?
- Cánh tay và giọng nói của Hyun Bin xuất hiện trong video của Song Hye Kyo, cặp đôi thực sự tái hợp?
Song Hye Kyo lâu nay vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông châu Á. Những thông tin liên quan đến vợ cũ của Song Joong Ki luôn trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo được đăng tải và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ.
Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo tích cực xuất hiện trước truyền thông. Cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân và tham gia rất nhiều sự kiện. Dường như người đẹp họ Song dùng cách này để quên đi những nỗi buồn đến từ cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Thời gian vừa qua, Song Hye Kyo liên tục vướng tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin khiến fan hâm mộ cặp đôi mừng rỡ. Vậy nhưng mới đây, phía Song Hye Kyo đã lên tiếng phủ nhận tin đồn đồng thời “đá xéo” truyền thông Hoa ngữ thường xuyên đăng tải những thông tin thất thiệt.
Mặc dù đã gần 40 tuổi và trải qua một lần đò nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và đầy cuốn hút.