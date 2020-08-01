Song Hye Kyo ‘đá xéo’ truyền thông Trung Quốc khi bị đăng tin tái hợp Hyun Bin

Đứng trước những tin đồn tái hợp Hyun Bin do truyền thông Trung Quốc đăng tải, phía Song Hye Kyo đã có những phản hồi đầu tiên.
- Cánh tay và giọng nói của Hyun Bin xuất hiện trong video của Song Hye Kyo, cặp đôi thực sự tái hợp?
- Lý do chẳng thể ngờ khiến Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí Hàn Quốc
Thời gian vừa qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đăng tải thông tin nữ diễn viên Song Hye Kyo và bạn trai cũ Hyun Bin tái hợp khiến nhiều người tin rằng điều này là thật. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng là vì trước đây thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki “cơm không lành canh không ngọt” cũng xuất phát từ Trung Quốc. Sau đó thực tế đã chứng minh những tin đồn mà truyền thông Hoa ngữ đăng tải trước đó hoàn toàn đúng.
Ngày 30/7 truyền thông Trung Quốc đăng nhiều thông tin liên quan đến việc Song Hye Kyo và Hyun Bin tái hợp. Cộng đồng mạng xứ Trung tìm được nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi nổi tiếng quay lại với nhau. Chính vì điều này mà Song Hye Kyo trở thành mục tiêu tấn công của antifan và fan hâm mộ “Hạ Cánh Nơi Anh”.
Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải chưa đến 1 ngày, phía đại diện của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có những phản hồi đầu tiên. Chiều ngày 31/7, công ty quản lý của Song Hye Kyo đã gửi đi thông điệp liên quan đến những tin đồn gần đây: “Không thấy có giá trị để phản hồi, tất cả đều là do trí tưởng tượng của truyền thông”.
Hành động này từ phía Song Hye Kyo được cho là trực tiếp phủ nhận chuyện tái hợp với Hyun Bin. Không chỉ vậy, phía Song Hye Kyo còn “đá xéo” truyền thông Trung Quốc rằng việc đưa tin bừa bãi kiểu này không phải chuyện ngày một ngày hai.