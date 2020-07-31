Sau khi ly hôn, Song Joong Ki không thể độc chiếm vai nam chính trong phim truyền hình?

Sao quốc tế 31/07/2020 06:34

Song Joong Ki sẽ tham gia một bộ phim truyền hình dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2021 nhưng có vẻ anh không còn được săn đón như trước.

Song Joong Ki nổi đình nổi đám sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim kinh điển “Hậu Duệ Mặt Trời”. Anh là cái tên được truyền thông châu Á đặc biệt săn đón sau khi bộ phim này phát sóng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, “Hậu Duệ Mặt Trời” còn là cầu nối giúp Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên. Vậy nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm 8 tháng.

song joong ki 1
Song Joong Ki sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào năm 2021

Sau khi ly hôn, nam diễn viên Song Joong Ki ít xuất hiện trước truyền thông. Anh tập trung quay một số phim điện ảnh và dần dần lấy lại cân bằng. Trong khi đó vợ cũ của anh – nữ diễn viên Song Hye Kyo lại tích cực tham gia nhiều sự kiện. Cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thời gian gần đây Song Hye Kyo liên tục vướng tin đồn quay trở lại với bạn trai cũ Hyun Bin. Dường như sau khi ly hôn, Song Hye Kyo gặt hái được nhiều thành công hơn Song Joong Ki.

song joong ki 2
Sau thành công của 'Hậu Duệ Mặt Trời', đây sẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của Song Joong Ki với màn ảnh nhỏ
song joong ki 3
Dường như sau khi ly hôn với Song Hye Kyo sự nghiệp của Song Joong Ki không còn thuận lợi như trước

Ngày 30/7 truyền thông Nhật Bản đăng tin Song Joong Ki sẽ quay trở lại với bộ phim truyền hình dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2021. Bộ phim này có tên “Vincenzo” của đài tvN và đây cũng là bộ phim truyền hình đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Song Joong Ki sau thành công của “Hậu Duệ Mặt Trời”.

song joong ki 4
Trong 'Vincenzo', Song Joong Ki sẽ không thể độc chiếm vai nam chính

Trong lần trở lại này, Song Joong Ki sẽ vào vai nam chính. Vậy nhưng theo truyền thông Nhật Bản, nam diễn viên Ok Taec Yeon cũng tham gia bộ phim này và cũng vào vai nam chính. Rất có thể “Vincenzo” sẽ là bộ phim truyền hình có hai nam chính. Trước thông tin này, nhiều người cho rằng sau khi chia tay Song Hye Kyo, Song Joong Ki không còn được săn đón như trước đây.

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp tình cũ Hyun Bin, động thái mới của Song Joong Ki khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo Hyun Bin Song Hye Kyo và Song Joong Ki

TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ, Song Joong Ki có màn đáp trả đầy ẩn ý

Song Hye Kyo vướng tin đồn tái hợp tình cũ, Song Joong Ki có màn đáp trả đầy ẩn ý

Lý do chẳng thể ngờ khiến Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí Hàn Quốc

Lý do chẳng thể ngờ khiến Song Hye Kyo gia nhập làng giải trí Hàn Quốc

Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, Hyun Bin sẽ chọn ai?

Son Ye Jin vượt mặt Song Hye Kyo trở thành mỹ nhân đẹp nhất thế giới, Hyun Bin sẽ chọn ai?

Netizen xứ Trung mỉa mai ‘cô ấy không xứng đáng’ trước thông tin Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Netizen xứ Trung mỉa mai ‘cô ấy không xứng đáng’ trước thông tin Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Lại thêm bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Lại thêm bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục