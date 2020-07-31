Song Joong Ki sẽ tham gia một bộ phim truyền hình dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2021 nhưng có vẻ anh không còn được săn đón như trước.
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Song Joong Ki nổi đình nổi đám sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim kinh điển “Hậu Duệ Mặt Trời”. Anh là cái tên được truyền thông châu Á đặc biệt săn đón sau khi bộ phim này phát sóng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, “Hậu Duệ Mặt Trời” còn là cầu nối giúp Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên. Vậy nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm 8 tháng.
Sau khi ly hôn, nam diễn viên Song Joong Ki ít xuất hiện trước truyền thông. Anh tập trung quay một số phim điện ảnh và dần dần lấy lại cân bằng. Trong khi đó vợ cũ của anh – nữ diễn viên Song Hye Kyo lại tích cực tham gia nhiều sự kiện. Cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thời gian gần đây Song Hye Kyo liên tục vướng tin đồn quay trở lại với bạn trai cũ Hyun Bin. Dường như sau khi ly hôn, Song Hye Kyo gặt hái được nhiều thành công hơn Song Joong Ki.
Ngày 30/7 truyền thông Nhật Bản đăng tin Song Joong Ki sẽ quay trở lại với bộ phim truyền hình dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2021. Bộ phim này có tên “Vincenzo” của đài tvN và đây cũng là bộ phim truyền hình đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Song Joong Ki sau thành công của “Hậu Duệ Mặt Trời”.
Trong lần trở lại này, Song Joong Ki sẽ vào vai nam chính. Vậy nhưng theo truyền thông Nhật Bản, nam diễn viên Ok Taec Yeon cũng tham gia bộ phim này và cũng vào vai nam chính. Rất có thể “Vincenzo” sẽ là bộ phim truyền hình có hai nam chính. Trước thông tin này, nhiều người cho rằng sau khi chia tay Song Hye Kyo, Song Joong Ki không còn được săn đón như trước đây.