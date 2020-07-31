Song Joong Ki nổi đình nổi đám sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim kinh điển “Hậu Duệ Mặt Trời”. Anh là cái tên được truyền thông châu Á đặc biệt săn đón sau khi bộ phim này phát sóng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, “Hậu Duệ Mặt Trời” còn là cầu nối giúp Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên. Vậy nhưng đáng tiếc cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm 8 tháng.

Song Joong Ki sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ vào năm 2021

Sau khi ly hôn, nam diễn viên Song Joong Ki ít xuất hiện trước truyền thông. Anh tập trung quay một số phim điện ảnh và dần dần lấy lại cân bằng. Trong khi đó vợ cũ của anh – nữ diễn viên Song Hye Kyo lại tích cực tham gia nhiều sự kiện. Cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thời gian gần đây Song Hye Kyo liên tục vướng tin đồn quay trở lại với bạn trai cũ Hyun Bin. Dường như sau khi ly hôn, Song Hye Kyo gặt hái được nhiều thành công hơn Song Joong Ki.