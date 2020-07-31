Cánh tay và giọng nói của Hyun Bin xuất hiện trong video của Song Hye Kyo, cặp đôi thực sự tái hợp?

Sao quốc tế 31/07/2020 06:30

Hiện tại thông tin nữ diễn viên Song Hye Kyo và bạn trai cũ Hyun Bin tái hợp đang lọt top hot search trên Weibo.

Song Hye Kyo và Hyun Bin từng là cặp đôi đẹp và được yêu mến nhất của làng giải trí Hàn Quốc vậy nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau cuộc tình này, cả Hyun Bin và Song Hye Kyo đều tìm được niềm vui mới của mình.

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Song Hye Kyo và Hyun Bin từng là cặp đôi rất đẹp của showbiz Hàn

Nữ diễn viên Song Hye Kyo có một cuộc tình đẹp như chuyện cổ tích với Song Joong Ki, nhưng điều gì đến nhanh thì ra đi cũng dễ dàng. Song Hye Kyo và chồng cũ ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Từ đó người đẹp họ Song lao vào công việc. Cô tích cực tham gia các sự kiện và dành thời gian cho mình nhiều hơn. Hơn một năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Song Joong Ki, Song Hye Kyo ngày một xinh đẹp và trẻ trung hơn.

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Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng xinh đẹp

Thời gian trước đây từng có tin đồn Song Hye Kyo và tình cũ Hyun Bin tái hợp. Cộng đồng mạng đã tìm được nhiều bằng chứng cho thấy hai người quay về bên nhau nhưng cặp đôi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Ngày 30/7, những bằng chứng về sự tái hợp của cặp đôi Song Hye Kyo và Hyun Bin tiếp tục trở thành chủ đề lọt hot search trên Weibo.

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Hyun Bin liên tiếp vướng tin đồn tái hợp với bạn gái cũ Song Hye Kyo

Theo đó, nhiều fan hâm mộ tinh ý phát hiện Hyun Bin đã xuất hiện trong clip dắt chó đi dạo của Song Hye Kyo. Trong video này xuất hiện cánh tay của một người đàn ông, khi được các fan soi kỹ thì cánh tay này khá giống với tay của Hyun Bin.

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Cánh tay của Hyun Bin và cánh tay của người đàn ông trong video của Song Hye Kyo
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Cộng đồng mạng nhận xét hai cánh tay này rất giống nhau

Chưa hết, fan hâm mộ còn phát hiện ra một điều đặc biệt đó là trong các video liên quan đến Song Hye Kyo không chỉ xuất hiện cánh tay của Huyn Bin mà còn có cả giọng nói của anh nữa. Nhiều người nhận ra rằng giọng nói của Hyun Bin và người đàn ông trong video dắt chó đi dạo mà bạn thân của Song Hye Kyo đăng tải hoàn toàn giống nhau.

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Giọng nói của Hyun Bin cũng xuất hiện trong clip của Song Hye Kyo

Mặc dù đối diện với nhiều tin đồn tái hợp nhưng đến thời điểm hiện tại phía Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo và Hyun Bin Hyun Bin Song Joong Ki

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