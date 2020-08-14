Cận cảnh làn da không tuổi của nữ diễn viên Song Hye Kyo

Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn giữ được làn da căng mịn không tì vết.
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Mới đây, trang cá nhân của nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất của cô. Fan hâm mộ không chỉ chú ý vào nhan sắc mà còn vô cùng ấn tượng với làn da cực kỳ mịn màng không tì vết của vợ cũ Song Joong Ki.
Hơn một năm sau khi chia tay Song Joong Ki, sự nghiệp và nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng. Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng người đẹp họ Song vẫn vô cùng trẻ trung và đầy quyến rũ.
Thời gian qua, cô liên tục vướng phải tin đồn tái hợp tình cũ Hyun Bin. Mặc dù fan hâm mộ cặp đôi rất mong chờ điều này xảy ra nhưng công ty đại diện của Song Hye Kyo đã lên tiếng phủ nhận. Không ít người nhận xét rằng khi không thuộc về ai, Song Hye Kyo càng mạnh mẽ và xinh đẹp hơn.