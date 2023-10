Gần 2 năm ly hôn, Song Hye Kyo gây chú ý khi so sánh hoa nhà không thơm bằng hoa dại

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo chưa tham gia bộ phim truyền hình nào. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, người đẹp họ Song đã chính thức quay trở lại đóng phim. Song Hye Kyo tham gia bộ phim Now, We Are Breaking Up với vai trò nữ chính. Theo Sohu, dự án này là lần thứ hai Song Hye Kyo hợp tác với biên kịch của Hậu Duệ Mặt Trời.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo xuất hiện trên phim trường bộ phim mới

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ “nên duyên” với đàn em kém mình 11 tuổi Jang Ki Yong. Hiện tại, những hình ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo trong đoàn phim cũng được tiết lộ. Mặc dù cặp đôi chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ.