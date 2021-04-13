Gần 2 năm ly hôn, Song Hye Kyo gây chú ý khi so sánh hoa nhà không thơm bằng hoa dại

Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chính thức quay trở lại với công việc sau gần 2 năm ly hôn với chồng cũ Song Joong Ki.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo chưa tham gia bộ phim truyền hình nào. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, người đẹp họ Song đã chính thức quay trở lại đóng phim. Song Hye Kyo tham gia bộ phim Now, We Are Breaking Up với vai trò nữ chính. Theo Sohu, dự án này là lần thứ hai Song Hye Kyo hợp tác với biên kịch của Hậu Duệ Mặt Trời. Nữ diễn viên Song Hye Kyo xuất hiện trên phim trường bộ phim mới Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ “nên duyên” với đàn em kém mình 11 tuổi Jang Ki Yong. Hiện tại, những hình ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo trong đoàn phim cũng được tiết lộ. Mặc dù cặp đôi chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ.

Cô sẽ 'nên duyên' với đàn em kém cô 11 tuổi Ngoài đóng phim, Song Hye Kyo còn tích cực tham gia làm đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng có tiếng. Tháng 2 vừa qua, vợ cũ của Song Joong Ki trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng cao cấp của Ý, tháng 4 cô xuất hiện trên một tạp chí để quảng bá cho thương hiệu mà mình đại diện. Nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng mặn mà và xinh đẹp. Song Hye Kyo vẫn là gương mặt được các thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng' Mặc dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Song Hye Kyo vẫn khẳng định rằng, cô của hiện tại và khi còn trẻ khác biệt không nhiều, cho nên sau này cô vẫn sẽ mãi như vậy.

Nhan sắc tuổi 40 của nữ diễn viên Song Hye Kyo Theo một nguồn tin, trong buổi chụp hình ngày hôm đó bố trí rất nhiều các loại hoa, Song Hye Kyo chia sẻ với mọi người về loài hoa mà cô thích nhất, đó là một loại hoa dại không tên. Song Hye Kyo cho biết: “Mẹ tôi rất thích hoa lan Nam Phi, cũng có lẽ vì vậy mà tôi thích những bông hoa dại ngoài trời hơn là những bông hồng hoàn hảo và lộng lẫy”. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn cho biết, chú cho cưng ở nhà cũng là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Chỉ cần được nhìn thấy thú cưng là mọi phiền muộn trong cô sẽ tan biến. Truyền thông Đài Loan cố tình giật tiêu đề 'hoa nhà không thơm bằng hoa dại' trong nội dung bài viết về Song Hye Kyo Theo Sohu, mặc dù Song Hye Kyo chỉ chia sẻ sở thích của mình là những bông hoa dại nhưng truyền thông Đài Loan còn đặc biệt đặt thêm tiêu đề “hoa nhà không thơm bằng hoa dại” để tăng tương tác. Hy vọng rằng sau tất cả sóng gió, Song Hye Kyo sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình.

Song Hye Kyo gây tranh cãi với dự án mới, phải chăng sự nghiệp đã không còn như xưa? Có vẻ như tài nguyên phim ảnh của Song Hye Kyo không còn mạnh như trước đây khi nhận kịch bản mà người khác đã từ bỏ.

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