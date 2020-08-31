Chẳng còn xinh lung linh, Song Hye Kyo lộ dung nhan tiều tụy khiến fan xót xa

Khác hẳn những hình ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng, nhan sắc thật của nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người ngỡ ngàng.
- Cận cảnh làn da không tuổi của nữ diễn viên Song Hye Kyo
- Khi chẳng thuộc về ai, Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ về nhan sắc
Nhiều năm qua, nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc. Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng người đẹp họ Song vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung hiếm có khiến nhiều đàn em phải ganh tỵ.
Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện hoặc chụp hình tạp chí, vợ cũ Song Joong Ki đều khiến người xem phải xuýt xoa với nhan sắc vạn người mê của mình.
Vậy nhưng mới đây, vợ cũ Song Joong Ki khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng khi hình ảnh của cô và một người bạn được đăng tải. Dù chỉ là một tấm hình bình thường nhưng dung nhan tiều tụy của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen. Khi không được trang điểm kỹ càng, không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa, nhan sắc thực của Song Hye Kyo khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki, công việc và cuộc sống của Song Hye Kyo dần dần cân bằng trở lại. Một năm sau ngày ly hôn, nữ diễn viên họ Song đã có màn lột xác đầy ấn tượng. Tuy nhiên, hình ảnh tiều tụy mới đây của cô lại khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.