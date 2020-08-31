Chẳng còn xinh lung linh, Song Hye Kyo lộ dung nhan tiều tụy khiến fan xót xa

Khác hẳn những hình ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng, nhan sắc thật của nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nhiều năm qua, nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc. Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng người đẹp họ Song vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung hiếm có khiến nhiều đàn em phải ganh tỵ.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên ngày càng bùng nổ về nhan sắc

Nhan sắc của Song Hye Kyo được ví von là 'quốc bảo' của làng giải trí Hàn Quốc

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng bùng nổ. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện hoặc chụp hình tạp chí, vợ cũ Song Joong Ki đều khiến người xem phải xuýt xoa với nhan sắc vạn người mê của mình.

Song Hye Kyo vẫn thường giữ thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc

Vậy nhưng mới đây, vợ cũ Song Joong Ki khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng khi hình ảnh của cô và một người bạn được đăng tải. Dù chỉ là một tấm hình bình thường nhưng dung nhan tiều tụy của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen. Khi không được trang điểm kỹ càng, không có sự hỗ trợ của phần mềm chỉnh sửa, nhan sắc thực của Song Hye Kyo khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Những hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo khiến nhiều người lo lắng

Khi không được trang điểm kỹ càng, Song Hye Kyo lộ rõ vẻ tiều tụy

Sau cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki, công việc và cuộc sống của Song Hye Kyo dần dần cân bằng trở lại. Một năm sau ngày ly hôn, nữ diễn viên họ Song đã có màn lột xác đầy ấn tượng. Tuy nhiên, hình ảnh tiều tụy mới đây của cô lại khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Nhan sắc ngày một đối lập giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki Trong khi nhan sắc Song Hye Kyo ngày một thăng hạng thì Song Joong Ki được nhận xét ngày một tiều tụy.

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