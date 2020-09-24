Lý do khiến Song Hye Kyo – Song Joong Ki bị netizen gọi tên tái hợp

Sao quốc tế 24/09/2020 11:24

Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki lại bị người hâm mộ réo tên khi một chương trình truyền hình mới của Hàn Quốc chuẩn bị lên sóng.

Sau khi cặp đôi vàng của xứ sở Kim Chi Song Hye KyoSong Joong Ki chính thức ly hôn, cuộc sống của cả hai dường như đã ổn định trở lại. Song Joong Ki tập trung cho các dự án phim trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù đã đường ai nấy đi nhưng những thông tin liên quan đến vợ chồng Song – Song vẫn luôn là chủ đề hot nhất cộng đồng mạng.

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki chia tay đầy tiếc nuối

Mới đây có thông tin cho rằng giới giải trí Hàn Quốc chuẩn bị cho ra mắt chương trình “Chúng ta đã ly hôn” và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Chương trình này được cho là cuộc gặp gỡ giữa những cặp đôi nổi tiếng từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Hai diễn viên gạo cội Lee Young Ha và Sun Woo Eun Sook được xác định là những khách mời đầu tiên của chương trình này.

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Hai diễn viên gạo cội Lee Young Ha và Sun Woo Eun Sook được cho là những khách mời đầu tiên của 'Chúng ta đã ly hôn'

Làng giải trí Hàn Quốc vẫn là nơi sản sinh ra rất nhiều chương trình truyền hình có sức ảnh hưởng tới các quốc gia khác. Với đề tài hấp dẫn, “Chúng ta đã ly hôn” được đánh giá là một trong những chương trình ấn tượng mới của showbiz Hàn Quốc.

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Netizen đề nghị nhà sản xuất mời cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki tham gia

Sau khi thông tin về chương trình này vừa được đăng tải, cộng đồng mạng liền réo tên cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki. Chuyện tình cổ tích giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuối cùng cả hai vẫn quyết định chia tay trong ồn ào và tiếc nuối. Nếu “Chúng ta đã ly hôn” mời được họ cùng tham gia chương trình thì quả thực là điều kỳ tích.

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Hơn một năm ly hôn, cặp đôi Song - Song lại bị netizen réo gọi tái hợp

Từ cộng đồng mạng cho tới fan hâm mộ của cặp đôi nổi tiếng đều bày tỏ mong muốn Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ có cuộc hội ngộ trong chương trình này.

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