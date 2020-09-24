Lý do khiến Song Hye Kyo – Song Joong Ki bị netizen gọi tên tái hợp

Sau khi cặp đôi vàng của xứ sở Kim Chi Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức ly hôn, cuộc sống của cả hai dường như đã ổn định trở lại. Song Joong Ki tập trung cho các dự án phim trong khi nữ diễn viên Song Hye Kyo lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Dù đã đường ai nấy đi nhưng những thông tin liên quan đến vợ chồng Song – Song vẫn luôn là chủ đề hot nhất cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki chia tay đầy tiếc nuối

Mới đây có thông tin cho rằng giới giải trí Hàn Quốc chuẩn bị cho ra mắt chương trình “Chúng ta đã ly hôn” và ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Chương trình này được cho là cuộc gặp gỡ giữa những cặp đôi nổi tiếng từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Hai diễn viên gạo cội Lee Young Ha và Sun Woo Eun Sook được xác định là những khách mời đầu tiên của chương trình này.