Có vẻ như tài nguyên phim ảnh của Song Hye Kyo không còn mạnh như trước đây khi nhận kịch bản mà người khác đã từ bỏ.

Mặc dù đã gần 40 tuổi, từng kết hôn và ly hôn nhưng những thông tin về Song Hye Kyo chưa bao giờ hết hot với truyền thông. Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo lựa chọn nghỉ ngơi hơn một năm. Mới đây có thông tin cho rằng người đẹp họ Song chuẩn bị quay trở lại với phim truyền hình vào đầu năm tới. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của fan hâm mộ. Hơn một năm nghỉ ngơi, Song Hye Kyo sẽ quay trở lại với phim truyền hình trong năm tới Được biết đây là một bộ phim truyền hình có chủ đề liên quan đến ly hôn khá phù hợp với Song Hye Kyo. Nếu như những thông tin này là thật thì đây sẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên mà nữ diễn viên họ Song tham gia sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki.

Những dự án phim truyền hình mà Song Hye Kyo tham gia thường nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Có nguồn tin cho rằng sự nghiệp của Song Hye Kyo đã không còn như xưa nên mới nhận lời tham gia bộ phim truyền hình này. Vốn dĩ người nhận được kịch bản đầu tiên là nữ diễn viên Soo Ae. Cô cũng đã đàm phán với nhà đầu tư nhiều lần nhưng không hiểu vì lý do gì nên đã từ chối tham gia. Hiện nay kịch bản đã được gửi cho Song Hye Kyo và khả năng rất lớn là vợ cũ Song Joong Ki sẽ nhận lời tham gia dự án này. Nhiều nguồn tin cho biết tài nguyên giải trí của Song Hye Kyo không còn mạnh như trước Nhiều người nhận xét việc Song Hye Kyo nhận kịch bản do người khác từ chối chứng tỏ giá trị của người đẹp nổi tiếng không được như xưa. Không chỉ vậy, truyền thông Hàn Quốc cũng từng tiết lộ rằng tài nguyên giải trí của Song Hye Kyo không còn nhiều như trước đây. Trong bảng danh sách các nữ thần xinh đẹp nhất xứ Hàn năm 2020, mặc dù cùng tuổi nhưng Jun Ji Hyun đứng ở vị trí thứ 3 trong khi vợ cũ của Song Joong Ki chỉ đứng thứ 6.

Vợ cũ Song Joong Ki chỉ đứng thứ 6 trong danh sách các mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn được người nước ngoài bình chọn Dù tài nguyên giải trí không còn nhiều như trước nhưng tầm ảnh hưởng của Song Hye Kyo vẫn rất lớn. Dự án sắp tới là một cột mốc vô cùng quan trọng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Song Hye Kyo. Fan hâm mộ rất mong đợi sự trở lại này của thần tượng.

Lý do khiến Song Hye Kyo – Song Joong Ki bị netizen gọi tên tái hợp Nữ diễn viên Song Hye Kyo và chồng cũ Song Joong Ki lại bị người hâm mộ réo tên khi một chương trình truyền hình mới của Hàn Quốc chuẩn bị lên sóng.

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