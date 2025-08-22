Một người dân sống trong khu chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) mâu thuẫn và chém vợ bị thương. Khi người vợ được đưa đi cấp cứu, người chồng tự đốt nhà, gây cháy lớn ra xung quanh.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, trưa ngày 22/8, thông tin từ ông Mai Việt Triều - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, một người chồng chém vợ trọng thương, sau đó tự đốt nhà mình gây cháy lan chợ Thanh Tùng.

Trưa cùng ngày, trên nhiều trang Facebook đã phát trực tiếp đám cháy tại chợ Thanh Tùng. Hình ảnh cho thấy đám cháy dữ dội, lan ra gần hết khu chợ nhà lồng Thanh Tùng.

Ông Mai Việt Triệu thông tin, đã huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy tại địa phương để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Dân Việt, “Người đàn ông mâu thuẫn rồi dùng dao chém vợ mình, khi người vợ được đưa đi cấp cứu, người này ở nhà tự đốt nhà, lừa bùng phát và cháy lan sang nhiều căn nhà khác ở khu chợ”, ông Triều nói và cho biết, do lửa đang cháy lớn nên chưa biết được số phận người đàn ông này ra sao.

Hiện chính quyền địa phương đang huy động tất cả lực lượng để dập lửa.

