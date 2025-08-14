Đà Nẵng: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà 2 tầng giữa đêm

Đời sống 14/08/2025 08:41

Cảnh sát PCCC&CNCH Đà Nẵng giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà 2 tầng trên đường Thăng Long lúc nửa đêm.

Theo thông tin báo Lao Động, sáng 14/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm.

Đà Nẵng: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà 2 tầng giữa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ở tầng 2. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ. Khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, huy động tổ cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1 theo nhiều hướng như cửa chính, cửa hông bên trái.

Đà Nẵng: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà 2 tầng giữa đêm - Ảnh 2
5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang. Ảnh: Báo Lao Động. 

Một tổ công tác đã được chỉ đạo tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn. Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói.

Đến khoảng 22h31 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Trước đó, trên địa bàn Đà Nẵng cũng xảy ra vụ cháy tại nhà dân. Cụ thể theo báo Tiền Phong, tối 25/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trên đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin từ người dân, khoảng 21h, căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 1, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan lên tầng 2 khiến người dân khu vực hoảng loạn, lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng. Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra cháy trong nhà không có người.

Đà Nẵng: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy nhà 2 tầng giữa đêm - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy trên đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng chức năng tiếp cận từ lối vào chính để khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các nhà dân lân cận trong khu vực đông dân cư.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng nặng.

