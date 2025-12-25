Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Một con trăn khổng lồ được phát hiện cuộn tròn bên trong bồn cầu tại một tiệm làm tóc ở Malaysia, vào ngày 23/12. Con trăn dài 4 mét được nhìn thấy ở bồn cầu khi một khách hàng lớn tuổi đi vệ sinh ở Sabah.

