TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong

Đời sống 11/08/2025 10:18

Đêm 10/8, một ô tô 7 chỗ bốc cháy gần cầu vượt Gò Dưa giữa mưa lớn, may mắn không thương vong. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tối 10/8, Công an phường Tam Bình, TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ.

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế 35 tuổi lái ô tô 7 chỗ trên Quốc lội 1, khi chuẩn bị qua cầu Gò Dưa, phường Tam Bình thì trong ca-pô ô tô có mùi khét. Lúc này, trời đang đổ mưa. Tài xế dừng xe kiểm tra thì phát hiện lửa bốc mạnh nên hô hoán, nhờ người đi đường giúp đỡ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM sau đó điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy. Vụ cháy khiến đầu ô tô bị hỏng nặng. Tài xế cho biết mua ô tô hơn 5 năm trước, lúc ô tô cháy không chở theo người.

TP.HCM: Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong cơn mưa lớn, may mắn không thương vong - Ảnh 2
Vụ cháy khiến đầu ô tô bị hỏng nặng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy xe khiến nhiều người hốt hoảng. Cụ thể theo VNExpress, gần 12h (9/8), xe 16 chỗ do nam tài xế điều khiển chở gia đình 6 người, đi từ ngã tư Phú Nhuận về vòng xoay Hàng Xanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Hoan (gần Công viên văn hóa Phú Nhuận), xe tông vào đuôi ôtô tải, đẩy phương tiện này va vào xe máy phía trước.

Ngay sau va chạm, đầu xe 16 chỗ phát hỏa. Tài xế lập tức hô hoán, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài.

Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp, chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Xe tải bị móp phần đuôi, một xe máy mắc kẹt dưới gầm; một người đi xe máy bị thương nhẹ.

TP Huế: Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, bùng phát mạnh, hành khách thoát nạn trong gang tấc

TP Huế: Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, bùng phát mạnh, hành khách thoát nạn trong gang tấc

Tài xế cho xe tấp vào làn khẩn cấp, dừng lại xuống kiểm tra phát hiện có khói bốc ra từ khoang chở hàng dưới gầm.

