Trưa 9/8, Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ VnExpress, gần 12h ngày 9/8, xe 16 chỗ do nam tài xế điều khiển chở gia đình 6 người, đi từ ngã tư Phú Nhuận về vòng xoay Hàng Xanh. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Hoan (gần Công viên văn hóa Phú Nhuận), xe tông vào đuôi ôtô tải, đẩy phương tiện này va vào xe máy phía trước.

Ngay sau va chạm, đầu xe 16 chỗ phát hỏa. Tài xế lập tức hô hoán, mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Anh Như Ý, một trong những người trên xe, cho biết gia đình thuê xe từ quận Tân Phú về Đồng Nai thăm người thân, khi đi qua đoạn đường này thì gặp tai nạn. "Lửa bùng lên rất nhanh, may mắn cả nhà kịp đưa các cháu ra ngoài và lấy được hành lý", anh Ý nói.

Người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không kịp, chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Xe tải bị móp phần đuôi, một xe máy mắc kẹt dưới gầm; một người đi xe máy bị thương nhẹ.

Gia đình anh Như Ý gồm 3 người lớn, 3 trẻ em thuê taxi để tiếp tục hành trình sau sự cố cháy xe - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc nằm cách trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ khu vực 17 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM chừng 50m.

Phát hiện vụ việc, lực lượng này đã nhanh chóng điều động các chiến sĩ và xe chữa cháy lắp vòi nước phun vào đám cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm cháy trên xe 16 chỗ không có hành khách.

Cháy bãi phế liệu 1.000 m2 cạnh khu dân cư ở TP.HCM: Lửa hừng hực kèm nhiều tiếng nổ Ngày 9/8, Công an phường An Phú (TPHCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một Công ty hoạt động trong lĩnh vực phế liệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-o-to-cho-4-nguoi-lon-va-3-tre-em-boc-chay-du-doi-sau-tai-nan-lien-hoan-o-tphcm-739359.html