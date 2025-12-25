Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Tâm sự Eva 25/12/2025 16:30

Mấy lần tôi thấy nó vào phòng tôi. Tôi cũng vô tình bắt gặp thôi. Sau vài lần như vậy tôi có nói với chồng. Chồng tôi tức lắm định gặp chửi cho nó một trận. Nhưng tôi nghĩ không bắt được quả tang mà nói nó có khi nó còn đổ ngược lại cho tôi.

Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Điều này rất đúng với hoàn cảnh của tôi. Cô em chồng tôi quả thật còn ghê gớm hơn cả giặc bên Ngô.

Tôi biết mẹ chồng và em chồng không ưa tôi vì nhà tôi nghèo và kém xa hẳn cô con dâu hụt mà mẹ anh đã ướm cho anh. Tôi biết phận nên không dám cãi lời mẹ chồng, chịu khó làm việc nhà và hiếu thảo với bên nhà chồng. Tôi thương chồng và càng không muốn anh khó xử giữa hai bên.

Nhưng cô em chồng thì không những không cảm thông mà ngày càng quá quắt. Nó mới học cấp ba mà ăn chơi đua đòi đủ thứ. Bố mẹ chồng cũng chiều con nên nó muốn gì cũng mua cho. Nó không coi ai ra gì đặc biệt là chị dâu như tôi. Nó còn một cái tội rất xấu nữa đó là lấy cắp đồ của người khác.

Mấy lần tôi thấy nó vào phòng tôi. Tôi cũng vô tình bắt gặp thôi. Sau vài lần như vậy tôi có nói với chồng. Chồng tôi tức lắm định gặp chửi cho nó một trận. Nhưng tôi nghĩ không bắt được quả tang mà nói nó có khi nó còn đổ ngược lại cho tôi. Tôi bàn với chồng lắp camera bí mật trong phòng hai vợ chồng. Chồng tôi đồng ý.

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đấy, hai vợ chồng vừa ra ngoài đi dạo về thì mẹ chồng mặt nặng như chì kêu vào họp gia đình. Tôi hơi lo ngồi cạnh chồng. Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng tôi có lấy đôi bông tai của bà không. Bởi buổi sáng hôm nay chỉ có mỗi mình tôi vừa vào phòng bà lau nhà. Bà vừa mua đôi bông tai hôm qua chưa kịp đeo chỉ mới để trên bàn.

Cô em chồng nhìn tôi mặt khinh khỉnh nói mỉa “nếu nhà khó khăn quá thì ngửa tay mà xin chứ ai đi giở cái trò ăn cắp vặt như thế. Cái nhà này từ hồi này loạn thật”.

Chồng tôi bực quá toan đứng dậy cho em chồng một bạt tai thì tôi đã kịp nắm lấy tay anh ngăn lại. Lúc tối, vợ chồng tôi xem camera theo dõi trong điện thoại lại thấy nó lẻn vào phòng lấy cắp đồ.

Tôi nhẹ nhàng đưa điện thoại cho mẹ chồng xem. Em chồng ngó trước nhìn sau rồi lẻn vào phòng tôi, trên tay là cái hộp bông tai của mẹ chồng mới mua. Tôi còn cẩn thận room lên cho mẹ chồng nhìn rõ. Xem xong, mẹ chồng không nói gì mà chỉ nhìn con gái một cách giận dữ. Có lẽ bà cũng đang xấu hổ với tôi.

“Mày tự xem đi” Bà tức giận ném điện thoại cho em chồng. nó vừa xem xong thì câng mặt lên chửi tôi là đồ hồ ly tinh, dám âm mưu hại nó. Chồng tôi tức quá định tát cho nó một bạt tai.

Mẹ chồng thấy vậy liền đứng ra kêu hai vợ chồng về phòng. Chuyện này bà sẽ tự dạy lại con.

Tôi đi rồi, vẫn không quên nhìn lại gương mặt lúc đó của em chồng. Tôi biết nó hận tôi lắm. Nhưng tôi không thể hiền quá để nó bắt nạt mãi. Tôi buộc phải tự bảo vệ danh dự cho mình.

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, tối về lại nhắn tin nói chuyện, dần dần, tôi chủ động đến với anh. Lúc đầu anh cũng rất e dè với tôi. Cho đến một hôm, tôi cố tình chuốc say rồi gài anh lên giường. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Tâm sự Eva 49 phút trước
Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Tâm sự 50 phút trước
Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Tâm sự 50 phút trước
Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Video 1 giờ 10 phút trước
Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Video 1 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Mẹ chồng hụt muốn gặp cháu để di chúc tài sản, tôi chốt hạ 1 câu khiến bà cay đắng

Mẹ chồng hụt muốn gặp cháu để di chúc tài sản, tôi chốt hạ 1 câu khiến bà cay đắng

Đừng mơ lấy chồng giàu để được đổi đời, hãy chọn người đàn ông sẵn sàng tiêu đồng tiền cuối cùng vì bạn

Đừng mơ lấy chồng giàu để được đổi đời, hãy chọn người đàn ông sẵn sàng tiêu đồng tiền cuối cùng vì bạn

Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Bị mẹ ép chia tay ngay lần đầu ra mắt bạn trai, sau 1 tháng tôi 'rụng rời' biết được sự thật đằng sau bộ mặt đạo mạo

Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.

Cái kết cay đắng cho người vợ quá tin chồng, tôi đã 'hóa đá' khi nhận ra bộ mặt thật vô trách nhiệm phía sau vẻ đạo mạo.