Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 25/12/2025 16:08

Anh để tôi một mình gánh vác tài chính trong nhà, còn không quan tâm, giúp đỡ tôi việc nhà. Dù sau đó anh có níu kéo nhưng tôi đã quyết ly hôn chồng, anh cũng chẳng làm gì khác được. Tôi nuôi con trai, anh gửi trợ cấp hàng tháng.

Anh ra mở cửa cho tôi với bộ đồ sờn cũ trên người. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói đang làm dở việc. Tôi lắc đầu không tin, giờ này thì anh chỉ có chơi game mà thôi. Đây cũng là lý do chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Tôi không thể chịu nổi người chồng vô tâm ham chơi, chẳng lo nghĩ gì cho tương lai.

Anh để tôi một mình gánh vác tài chính trong nhà, còn không quan tâm, giúp đỡ tôi việc nhà. Dù sau đó anh có níu kéo nhưng tôi đã quyết ly hôn chồng, anh cũng chẳng làm gì khác được. Tôi nuôi con trai, anh gửi trợ cấp hàng tháng.

Đến khi vào nhà rồi tôi mới biết quả là anh đang làm việc thật, trên bàn giấy tờ tài liệu ngổn ngang, bừa bộn.

Sau khi hỏi han anh vài câu cho có lệ, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng lên tiếng:

“Sao giờ anh vẫn chưa lấy vợ? 3 năm dài rồi, em thấy trên Facebook mà còn tưởng…”.

Tôi từng nhìn thấy anh đăng một tấm ảnh chụp chung với một người phụ nữ trên Facebook, cứ nghĩ là anh sắp đi thêm bước nữa nhưng mãi cũng chưa thấy gì.

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát - Ảnh 1

“Sao giờ anh vẫn chưa lấy vợ? 3 năm dài rồi, em thấy trên Facebook mà còn tưởng…” - Ảnh minh họa: Internet

Anh nghe tôi nói thế thì chỉ mỉm cười rồi nói anh với cô gái kia chia tay rồi, anh cũng chưa có ý định đi thêm bước nữa trong mấy năm tới. Anh nói là muốn cố gắng làm để tích góp cho con trai cuốn sổ tiết kiệm khoảng 1 tỷ trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện lấy vợ lần nữa. Vì anh sợ khi có gia đình mới thì không còn thời gian cho con nữa.

Anh còn nói tôi vẫn còn trẻ lắm, lấy chồng cũng là chuyện sớm muộn. Lúc ấy hai chúng tôi đều có gia đình mới thì con phải làm thế nào? Chẳng ai trong chúng tôi dám chắc chắn rằng sẽ ở vậy cả đời để nuôi dạy con. Nói thế rồi anh còn cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm đã tích góp được 400 triệu. Anh sẽ nỗ lực vài năm nữa là đạt mức 3 tỷ.

Nghe anh nói thế mà tôi cứ ngẩn người chẳng dám tin. Trong tôi có cảm giác gì đó không thể gọi tên. Tôi run tay, đánh rớt ly nước trên tay xuống sàn. Đây là người chồng tôi từng chán nản muốn ly hôn sao? Đây là người chồng vô tâm, chỉ thích chơi bời ngày trước đây sao?

Một năm đầu sau khi ly hôn, tiền anh gửi cho con còn chẳng đủ, quà cáp cho con còn không có. Nhưng sau đó thì anh gửi tiền rất nhiều, thậm chí là dư ra một khoản lớn. Anh đã dần ổn định công việc và trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều.

Từ khi rời nhà anh trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi ly hôn chồng, tôi cũng không qua lại với ai, anh bây giờ cũng chỉ một mình. Thế thì chúng tôi có nên hàn gắn lại hôn nhân? Khi tôi vẫn còn thương anh, và anh đã biết lo nghĩ cho gia đình, tôi liệu có nên chủ động muốn làm lại từ đầu với anh?

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Trên đường ghé thăm người họ hàng bị ốm, chẳng hiểu sao tôi lại qua thẳng nhà người chồng cũ. Chắc có lẽ dạo gần đây tôi thường nhớ tới anh ấy, hồi tưởng lại một cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc. Hoặc là vì cái lạnh của trời mùa mưa khiến tôi thấy cô đơn. Tôi cũng không rõ, chỉ là vô thức nhớ tới mà muốn đi gặp người xưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Tâm sự Eva 48 phút trước
Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Tâm sự 48 phút trước
Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Tâm sự 48 phút trước
Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Video 1 giờ 9 phút trước
Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Video 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Vợ có thai 5 tháng chồng vẫn bắt nịt bụng, ngày siêu âm chồng 'gục ngã' khi biết tình hình sức khỏe của đứa trẻ

Vợ có thai 5 tháng chồng vẫn bắt nịt bụng, ngày siêu âm chồng 'gục ngã' khi biết tình hình sức khỏe của đứa trẻ