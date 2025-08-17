Lửa bùng lên ở phòng ngủ trong căn nhà cấp 4 tại xã Ninh Sơn khiến người phụ nữ không qua khỏi, ngày 17/8

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, lửa bùng phát trong phòng ngủ nhà ông BCC thuộc thôn 5, xã Ninh Sơn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có mình bà G (khoảng 47 tuổi) vợ ông C.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn làm bà G tử vong. Được biết, bà G bị bệnh, không tự đi lại được.

Tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ vật trong phòng ngủ của căn nhà.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong. Cụ thể theo VietNamNet, ngày 22/7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an xã Bà Điểm khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan nhằm điều tra vụ cháy làm 1 người tử vong tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Bảy.

Trước đó, lúc 10h sáng 22/7 người dân ở đường Nguyễn Thị Bảy thấy một phụ nữ chạy bộ kêu la thất thanh. Người dân chạy đến thì phát hiện trong ngôi nhà cấp 4 gần đó có một người đàn ông đang quằn quại, bị lửa bao trùm.

Khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để ứng cứu. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng tại hiện trường đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi.

