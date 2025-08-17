Khánh Hòa: Cháy nhà lúc giữa trưa, nữ gia chủ thiệt mạng

Đời sống 17/08/2025 15:28

Lửa bùng lên ở phòng ngủ trong căn nhà cấp 4 tại xã Ninh Sơn khiến người phụ nữ không qua khỏi, ngày 17/8

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong.Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, lửa bùng phát trong phòng ngủ nhà ông BCC thuộc thôn 5, xã Ninh Sơn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có mình bà G (khoảng 47 tuổi) vợ ông C.

Khánh Hòa: Cháy nhà lúc giữa trưa, nữ gia chủ thiệt mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn làm bà G tử vong. Được biết, bà G bị bệnh, không tự đi lại được.

Tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi nhiều đồ vật trong phòng ngủ của căn nhà.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong. Cụ thể theo VietNamNet, ngày 22/7, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an xã Bà Điểm khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan nhằm điều tra vụ cháy làm 1 người tử vong tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Bảy.

Trước đó, lúc 10h sáng 22/7 người dân ở đường Nguyễn Thị Bảy thấy một phụ nữ chạy bộ kêu la thất thanh. Người dân chạy đến thì phát hiện trong ngôi nhà cấp 4 gần đó có một người đàn ông đang quằn quại, bị lửa bao trùm.

Khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM điều động phương tiện và lực lượng đến hiện trường để ứng cứu. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng tại hiện trường đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi.

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Ngày 14/8, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà 1 người tử vong tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đời sống 39 phút trước
Đúng 19h ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Đúng 19h ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Khánh Hòa: Cháy nhà lúc giữa trưa, nữ gia chủ thiệt mạng

Khánh Hòa: Cháy nhà lúc giữa trưa, nữ gia chủ thiệt mạng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Thế giới 5 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay (17/8/2025), 3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Đúng 20h hôm nay (17/8/2025), 3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đang giăng lưới đánh cá, ngư dân sốc nặng phát hiện bí mật đáng sợ ở bãi rác

Đang giăng lưới đánh cá, ngư dân sốc nặng phát hiện bí mật đáng sợ ở bãi rác

Video 5 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/8-19/8), 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/8-19/8), 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong, 9 người bị thương

Xe buýt mất lái lao từ trên cầu xuống sông, 18 người tử vong, 9 người bị thương

Video 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

An Giang: Tạm giữ hình sự 2 người dùng điện bẫy chuột khiến 1 người tử vong

Lâm Đồng: Bắt tạm giam người đàn ông có hành vi xâm hại cháu ruột 12 tuổi

Lâm Đồng: Bắt tạm giam người đàn ông có hành vi xâm hại cháu ruột 12 tuổi

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'