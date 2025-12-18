Thông tin MỚI vụ cá sấu sổng chuồng cắn chân thầy giáo

Trước đó, ngày 27/10, cá sấu nuôi tại nhà ông Tuấn bất ngờ xổng chuồng, bò ra kênh nước gần nhà. Một người dân địa phương khi thăm lợp cá phía sau vườn đã bị cá sấu tấn công, dẫn đến chấn thương ở chân. Con vật sau đó được người dân vây bắt, khống chế.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông N.M.T. (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) với số tiền 315 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào ngày 27/10, một giáo viên tại Trường THCS xã Thuận Mỹ trong lúc kéo dớn tại mương nước sau nhà đã bị một con cá sấu bất ngờ tấn công, gây thương tích nghiêm trọng ở chân. Người dân địa phương đã kịp thời can thiệp, bắt giữ con cá sấu, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Con cá sấu của ông T. sổng chuồng cắn người - Ảnh: Báo Dân trí

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định con cá sấu thuộc quyền sở hữu của ông N.M.T. Theo lời khai của ông T., ông nhận nuôi con cá sấu từ một thành viên trên mạng xã hội cách đây 4 năm. Khi cá sấu sổng chuồng, ông T. đã tự tìm kiếm nhưng không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xác định đây là cá thể Cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus), thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam.

Chân thầy giáo bị thương do bị cá sấu cắn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại thời điểm kiểm tra, ông T. không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể này, đồng thời chuồng trại nuôi nhốt không đảm bảo an toàn, dẫn đến sự cố gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022), ông T. đã bị xử phạt hành chính với mức phạt 315 triệu đồng do hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

