Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Tâm sự 23/08/2025 11:20

Sau khi ly hôn, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Cô ấy bây giờ trưởng thành hơn, có điều chẳng hiểu thế nào lại đứng cạnh con xe rách nát cũ kỹ.

Tôi và Lan lấy nhau được 3 năm thì ly hôn. Nói đến lý do thì hôn, tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì. Lan về làm dâu khi cô ấy 23 tuổi. Ở cái tuổi đó, cô ấy chưa đủ kinh nghiệm sống để được lòng mẹ chồng. Người ta đi làm dâu thì chăm chỉ, chịu khó. Còn Lan, lúc nào cũng ngúng nguẩy, nhác việc. Trong khi mẹ tôi lại là người ưa sạch sẽ. Vì thế nên mẹ chồng nàng dâu suốt ngày lục đục, mâu thuẫn.

Tôi đứng ở giữa mới là người khó xử nhất. Bênh mẹ thì vợ giận, còn bênh vợ thì mẹ lại trách là bất hiếu. Thành ra trong những cuộc cãi vã, tôi luôn đứng ở thế trung lập, không đứng về bên nào cả. Mỗi lần thấy nhà cửa to tiếng, tôi đều lấy cớ có việc rồi ra ngoài uống cà phê.

Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm. Bố mẹ Lan biết chuyện nên đến tận nơi để chất vấn. Hai bên thông gia suýt nữa thì đánh nhau, còn tôi và Lan cũng đứt duyên từ đó.

 

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Sau khi ly hôn, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Cô ấy bây giờ trưởng thành hơn, có điều chẳng hiểu thế nào lại đứng cạnh con xe rách nát cũ kỹ.

Lúc đó Lan có trách tôi vì nhu nhược, không đàn ông. Nếu không thay đổi tính nết, dù lấy một vợ hay chục vợ thì tôi vẫn sẽ đổ gãy như thường. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi mới mỉa mai: "Còn cô nếu mà tốt đẹp đã chẳng khổ thế này. Trông cái xe của cô kìa, ném vào viện bảo tàng còn sợ người ta không nhận. Tưởng chồng mới của cô thế nào, xem ra cũng chẳng bằng cái móng chân của tôi". Tôi vừa mới dứt lời, một người đàn ông kéo tôi giật ra phía sau, anh ta đấm vào mặt tôi rồi thách thức: "Mày vừa nói cái gì".

Tôi định đánh trả, nhưng anh ta to gấp đôi tôi. Sợ mình không đánh lại, tôi đành im lặng cho qua chuyện. Thế rồi đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đến đỗ ngay chân chúng tôi. Lúc này tôi mới biết, chiếc xe kia không phải của Lan, còn tôi cũng vì một câu châm chọc mà bị đánh đến sưng mặt. Ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không biết mình mới có nên đâm đơn kiện họ hay không nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Vợ vừa sinh được vài ngày, chồng tôi đã chứng nào tật ấy, ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Hôm đó biết địa điểm chồng hẹn người tình, tôi rủ mẹ chồng đến shop quần áo đối diện để mua đồ. Chỉ chờ chồng và tiểu tam ra khỏi cửa khách sạn, tôi chạy đến bắt tại trận rồi lăn đùng ra ngất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Bước qua tuần mới, 3 con giáp vạn sự khởi phát, ví tiền dày cộm, thóc lúa đầy bồ, Phúc Lộc vô biên, sống không lo buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Tâm sự 45 phút trước
Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Phúc Lộc Song Toàn, 3 con giáp cưỡi sóng vượt gió, hậu vận thành đạt, tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn

Lý do vợ chồng không nên ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn