Viện KSND Tối cao truy tố các bị cáo ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới; đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Theo thông tin báo Tiền Phong , ngày 23/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (với khung phạt cao nhất lên đến tù chung thân) và "Đưa hối lộ" theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

26 bị can khác bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin báo VietNamNet, 29 bị can bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Theo cáo buộc, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame) đã nhận chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Thủy, để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Có 4 bị can bị xác định đã đồng phạm giúp sức ông Nguyễn Ngọc Thủy. Trong đó, bị can Đặng Văn Hiển đã nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán tổng hợp Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Bà Phạm Thị Thanh Thọ bị xác định đã nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Có 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame, theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển đã trực tiếp thực hiện và hướng dẫn nhân viên trong nhóm quảng bá hình ảnh Công ty Egroup, tìm kiếm, mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích huy động, chủ yếu sử dụng tiền đầu tư của người sau trả cho người trước, các bị can kêu gọi khách hàng đầu tư mua cổ phần, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Trong vụ án này, bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị cho là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp, đã nhận hàng chục tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn GTGT khống, tạo doanh thu cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018- 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup theo yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Viện KSND Tối cao đánh giá, toàn vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị can Đặng Văn Hiền, giúp sức bằng cách thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Bị can Nguyễn Mạnh Phú cũng thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; bị can Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.