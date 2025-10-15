Bị điều tra ít nhất về 2 tội danh, Shark Bình và 9 đồng phạm có thể đối diện mức án nào?

Đời sống 15/10/2025 09:05

Vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình khá phức tạp, vì thế rất có thể ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị khởi tố với 2 tội danh.

 

Theo thông tin VietNamNet, chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án tiền ảo AntEx do ông Bình khởi xướng.

Bị điều tra ít nhất về 2 tội danh, Shark Bình và 9 đồng phạm có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 1
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.

Đến nay, cơ quan công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. 

Về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết theo thông tin do Công an TP Hà Nội công bố, ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương bị khởi tố về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221 Bộ luật Hình sự). 

Với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nếu hành vi chiếm đoạt có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể bị phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bị điều tra ít nhất về 2 tội danh, Shark Bình và 9 đồng phạm có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 2
Shark Bình và đồng phạm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trong khi đó, tội "Vi phạm quy định về kế toán" có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

"Nếu bị truy cứu cùng lúc về cả hai tội danh này, Tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo Điều 55 Bộ luật Hình sự. Khi đó, mức án cao nhất ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm có thể đối diện là tù chung thân”, luật sư Hải nhận định. 

Ngoài hình phạt tù, nếu bị xác định có hành vi chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại lớn, bị can còn có thể bị buộc hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư và bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong lĩnh vực tài chính, kế toán, công nghệ trong một thời hạn nhất định sau khi chấp hành án.

"Cần nhấn mạnh rằng, đây mới là giai đoạn khởi tố, điều tra ban đầu. Việc xác định cụ thể trách nhiệm hình sự, mức án và hậu quả pháp lý còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, truy tố và phán quyết cuối cùng của Tòa án", luật sư Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh. 

Như trước đó Tuổi Trẻ đưa tin, Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Bị điều tra ít nhất về 2 tội danh, Shark Bình và 9 đồng phạm có thể đối diện mức án nào? - Ảnh 3
Lực lượng chức năng kiểm tra công ty Shark Bình. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và một số công ty liên quan.

Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, Shark Bình) và 9 người khác về 2 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng, chưa có tin ly hôn

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

