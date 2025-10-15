Ngay trong đêm cơ quan chức năng và người thân xác định người để lại xe máy trên cầu là anh Duẫn (33 tuổi, trú xã Nam Giang cũ, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Công tác tìm kiếm cứu nạn anh Duẫn và hai con được triển khai ngay trong đêm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong đêm 13/10, có một người đàn ông chạy xe máy 37M1-897.xx chở hai con nhỏ lên cầu Bến Thủy. Sau đó, người dân phát hiện chiếc xe máy để lại trên làn dành cho xe máy ở cầu Bến Thủy, không còn thấy ba bố con.

Theo thông tin từ VietNamNet, cũng trong ngày 14/10, người thân của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm. Chị Y. (mẹ của hai đứa trẻ) ngồi trên thuyền cùng lực lượng cứu hộ đi khắp khu vực sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Đến khoảng 16h cùng ngày, chị Y. kiệt sức, quỳ gối bên bờ sông, gọi tên hai con gái trong vô vọng.

Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên cho biết, trong thời gian đi làm ở nước ngoài, anh D. và vợ là chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai người con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử, anh D. thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên sống ly thân nhiều tháng nay. Chị Y. đưa con về sống ở nhà ngoại, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa hai con về.

Hình ảnh chị Y. quỳ lạy, cầu nguyện bên bờ sông cầu mong hai con trở về - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo vị này, chiều hôm xảy ra sự việc, D. đến trường xin phép cô giáo đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm hai con nhảy cầu tự tử.

"Trước đó, người này đã gửi hơn 9 triệu đồng cho một người thân nói là để lo tang sự và gọi điện, gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy xuống. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thuỷ, thì người này được cho là đã nhảy cầu và để lại xe máy cùng cặp sách của hai con tại hiện trường. Trước đó, anh D. cũng nhiều lần doạ sẽ tự tử. Sự việc thật đau lòng nếu đúng là hai con nhỏ bị bố ôm nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo", đại diện thôn 6, xã Kim Liên thông tin thêm.