Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Chính Quan mang lại lợi thế cho tuổi Thìn, giúp bạn có cơ hội nổi bật và tươi rói như bông hoa hướng dương vươn mình về phía mặt trời. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi và suôn sẻ với bạn.

Tiền bạc đổ về túi, công việc thăng hoa, chuyện tình cảm cũng nở rộ. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt thời cơ, chăm chỉ làm việc chắc chắn sẽ làm nên đại sự, tự làm đại gia của chính mình.  

 

Cuối ngày, hạn chế tham gia các cuộc vui, bạn nên dành thời gian ở nhà, nghỉ ngơi, thư giãn và viết nhật ký, hoặc ít nhất cũng viết ra những suy nghĩ phức tạp của mình, coi đó như một cách giãi bày, tâm sự với chính mình, điều đó hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần của bạn rất nhiều.  

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), người tuổi Sửu nên hạn chế mâu thuẫn với người thân. Người cùng một nhà có gì thì nên bình tĩnh trò chuyện để tìm ra tiếng nói chung, chớ nên nghiêm trọng hóa vấn đề, nói năng hành xử không suy nghĩ.

Người độc thân nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm, đừng nên lúc nào cũng chờ đợi người khác chủ động đến với mình. Nếu đã có cảm tình với ai, bạn nên dành thời gian trò chuyện với người ấy nhiều hơn.

Thực Thần chỉ lối, con đường tài lộc của bản mệnh khá hanh thông. Bạn hoàn thành đúng hạn hợp đồng nên được đối tác tin tưởng và trả thù lao đúng hạn. Đôi bên có thể hợp tác lâu dài hơn để cả hai cùng có lợi.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), nhờ Tam Hội trợ giúp nên tuổi Mùi cũng bớt vất vả vì công việc. Bạn ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Mùi là người có năng lực, quyết đoán và làm việc rất mạnh mẽ nên không ai có thể bắt bẻ được bạn. 

May mắn có Thực Thần trợ vận nên Mùi không phải lo chuyện tiền bạc. Bạn khá tỉnh táo nên không mắc bẫy những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Con giáp này biết quan hệ ngoại giao để làm ăn nên hay có lộc ăn uống, quà cáp từ cấp dưới hoặc đốc tác làm ăn. 

Đường tình duyên kém sắc vì cục diện ngũ hành Thổ khắc Thủy. Bạn trẻ độc thân muốn làm nên nghiệp lớn thì phải đánh đổi, sự cô độc là điều không thể tránh khỏi. Nay bạn nhận ra bộ mặt giả tạo của một vài người, lòng người khó đoán và thâm sâu, đừng tin tưởng người khác quá nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

