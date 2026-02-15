Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng vào đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), Thực Thần đem tới nhiều tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Những hợp đồng trước đó với khách hàng, đối tác đem lại cho bạn món hời khả quan. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình, đừng bó hẹp trong riêng một lĩnh vực nào đó. Việc tạo dựng quan hệ sẽ giúp ích bạn rất nhiều nếu tương lai, bạn muốn tiếp cận với các đối tượng khách hàng mới hoặc mở rộng quy mô làm việc.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), người tuổi Mão đang đắm chìm trong không khí lãng mạn của tình yêu. Đào hoa nở rộ, bạn và người ấy có nhiều điều khác biệt nhưng vẫn đủ yêu thương để ở bên nhau khăng khít không rời.

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ban đầu, có nhiều trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua được khiến cho chuyện tình dường như chẳng thể tồn tại lâu. Nhưng rồi mọi thứ dần đổi khác khi tình cảm ngày càng lớn dần theo năm tháng. Cả hai cùng trưởng thành và biết cách để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mình yêu trước sóng gió cuộc đời, trở thành nơi nương tựa cho người kia và yêu thương nhau nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), vận trình của tuổi Tuất sẽ có khá nhiều tin tốt lành. Đặc biệt là chuyện tiền bạc không có nhiều lo lắng bởi con giáp này đã dự đoán được những nguồn thu sắp tới cũng như đường tài lộc khá ổn giúp cho việc chi tiêu của bản mệnh cũng thoải mái hơn.

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này là ngày tốt dành cho tuổi Tuất có dự định đẩy mạnh thúc đẩy kinh doanh của mình hay tham gia vào các lĩnh vực đá ngang cũng có thể đạt hiệu quả như trông đợi. Đối với con giáp này ngoài tài vận tốt đẹp thì công việc cũng thuận lợi, có thể mạnh dạn đề xuất các ý kiến của mình bởi dễ nhận được sự đồng tình của mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ vào đúng ngày mai, thứ Hai 9/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mâm lễ cúng tất niên gồm những gì?

Mâm lễ cúng tất niên gồm những gì?

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào