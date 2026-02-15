Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), người tuổi Tý có một ngày làm việc thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn biết sắp xếp công việc để thực hiện tuần tự nên cho dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn cũng không cảm thấy hoang mang, bối rối.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ ra những điểm yếu mà bạn cần phải khắc phục. Vì thế, con giáp này nên chú ý lắng nghe để rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), người tuổi Dần gặp cát thần Thiên Ấn, chuyện công việc cũng thêm phần trôi chảy. Được cát thần trợ lực, bạn băng băng trên con đường phía trước, tuy còn nhiều gian nan nhưng với ý chí của mình, bạn hoàn toàn có khả năng vượt qua tất cả để tiến tới mục tiêu đã định. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp giỏi nắm bắt cơ hội, người tuổi Dần được đánh giá cao bởi khả năng ứng biến mau lẹ và phản ứng nhanh nhạy của mình. Điều đó giúp bạn kịp thời xử lý đúng đắn khi vấn đề xảy ra và giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), tuổi Thìn đang đón nhận rất nhiều may mắn. Con giáp này có được nguồn tài chính tốt đẹp. Hơn thế nữa, vận trình công việc của bản mệnh trong ngày hôm nay khá trôi chảy, không có những diễn biến bất ngờ vì vậy bản mệnh hoàn toàn có thể thực hiện các kế hoạch của mình.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đưa tới những tin vui, từ mối quan hệ cho tới công việc có nhiều dấu hiệu tích cực và mang lại cho tuổi Thìn có nhiều hi vọng. Không những thế, con giáp này còn có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhiều đồng nghiệp tốt bụng. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể dành cho mình một khoảng thời gian để đầu tư cho cá nhân bằng những món đồ mới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận may đến trước hiên nhà, vận trình như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê vào đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mâm lễ cúng tất niên gồm những gì?

Mâm lễ cúng tất niên gồm những gì?

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào