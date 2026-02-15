Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 15/02/2026 05:30

Hạt bí không chỉ là món ăn vặt "vui miệng" trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc.

Vào ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng có đĩa mứt kẹo và các loại hạt để bày tiếp khách. Hạt bí rang với vị bùi béo cũng là món nhâm nhi tí tách yêu thích của nhiều người. Với giá trị dinh dưỡng cao, hạt bí được nhiều chuyên gia đánh giá là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt bí xanh 

Nguồn cung cấp Magie dồi dào cho tim mạch

Hạt bí là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu Magie nhất, một khoáng chất đóng vai trò then chốt trong hơn 300 phản ứng sinh hóa của cơ thể. Việc bổ sung Magie từ hạt bí giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch bằng cách hỗ trợ sự thư giãn của mạch máu. Chỉ cần một nắm nhỏ hạt bí mỗi ngày, bạn đã cung cấp gần đủ lượng Magie cần thiết để duy trì nhịp tim ổn định và hệ xương chắc khỏe.

Chứa chất béo omega-3 thực vật tốt cho não bộ

Hạt bí chứa axit alpha-linolenic (ALA), một dạng chất béo omega-3 nguồn gốc thực vật rất có lợi cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Các axit béo lành mạnh này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, hỗ trợ chức năng nhận thức và bảo vệ các tế bào não khỏi sự lão hóa. Việc duy trì thói quen ăn hạt bí thường xuyên là phương pháp đơn giản để duy trì trí nhớ minh mẫn và sự tập trung cao độ trong công việc.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, hạt bí giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Chất xơ trong hạt bí tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và hạn chế việc nạp quá nhiều calo không cần thiết vào cơ thể. Đây là thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ và tinh thần

Trong hạt bí có chứa tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thành serotonin và melatonin – những "hormone hạnh phúc" và "hormone giấc ngủ". Ăn một ít hạt bí trước khi đi ngủ giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng (stress) và đi vào giấc ngủ sâu hơn. Đây được xem là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời dành cho những người thường xuyên bị mất ngủ hoặc gặp áp lực tâm lý trong cuộc sống hiện đại.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa ung thư

Hạt bí chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và carotenoids, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại. Các nghiên cứu khoa học cho thấy chế độ ăn giàu hạt bí có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Những hợp chất này không chỉ giúp phòng bệnh mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho diện mạo luôn tươi trẻ.

Một số lưu ý khi ăn hạt bí xanh 

Mặc dù hạt bí xanh mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng để phát huy tối đa công dụng đồng thời đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chọn loại hạt phù hợp với mục đích sử dụng, ví dụ như hạt tươi nếu định làm sữa bí xanh, hoặc hạt đã tách vỏ và sấy khô nếu muốn ăn trực tiếp hoặc ăn kèm sữa chua.

Không nên ăn quá nhiều hạt bí xanh cùng lúc vì chất béo trong hạt có thể kích thích niêm mạc họng, gây ho, khàn tiếng.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn để tránh nguy cơ hóc do vỏ hạt.

Bảo quản hạt bí xanh trong vòng một tháng kể từ khi mở bao bì để ngăn ngừa ẩm mốc và mất dưỡng chất.

Mua hạt bí xanh tại các cửa hàng uy tín, kiểm tra rõ hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Người có tiền sử dị ứng với các loại hạt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế để phù hợp với cơ thể.

Không nên tiêu thụ hạt bí xanh đã bị lên mùi hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

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