Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 15/02/2026 05:30

Hạt bí không chỉ là món ăn vặt 'vui miệng' trong các buổi trà chiều hay dịp lễ Tết mà còn được ví như một loại siêu thực phẩm nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đậm đặc.

Vào ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng có đĩa mứt kẹo và các loại hạt để bày tiếp khách. Hạt bí rang với vị bùi béo cũng là món nhâm nhi tí tách yêu thích của nhiều người. Với giá trị dinh dưỡng cao, hạt bí được nhiều chuyên gia đánh giá là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt bí xanh 

Nguồn cung cấp Magie dồi dào cho tim mạch

Hạt bí là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu Magie nhất, một khoáng chất đóng vai trò then chốt trong hơn 300 phản ứng sinh hóa của cơ thể. Việc bổ sung Magie từ hạt bí giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch bằng cách hỗ trợ sự thư giãn của mạch máu. Chỉ cần một nắm nhỏ hạt bí mỗi ngày, bạn đã cung cấp gần đủ lượng Magie cần thiết để duy trì nhịp tim ổn định và hệ xương chắc khỏe.

Chứa chất béo omega-3 thực vật tốt cho não bộ

Hạt bí chứa axit alpha-linolenic (ALA), một dạng chất béo omega-3 nguồn gốc thực vật rất có lợi cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Các axit béo lành mạnh này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, hỗ trợ chức năng nhận thức và bảo vệ các tế bào não khỏi sự lão hóa. Việc duy trì thói quen ăn hạt bí thường xuyên là phương pháp đơn giản để duy trì trí nhớ minh mẫn và sự tập trung cao độ trong công việc.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, hạt bí giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Chất xơ trong hạt bí tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và hạn chế việc nạp quá nhiều calo không cần thiết vào cơ thể. Đây là thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ và tinh thần

Trong hạt bí có chứa tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thành serotonin và melatonin – những "hormone hạnh phúc" và "hormone giấc ngủ". Ăn một ít hạt bí trước khi đi ngủ giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng (stress) và đi vào giấc ngủ sâu hơn. Đây được xem là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời dành cho những người thường xuyên bị mất ngủ hoặc gặp áp lực tâm lý trong cuộc sống hiện đại.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa ung thư

Hạt bí chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và carotenoids, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại. Các nghiên cứu khoa học cho thấy chế độ ăn giàu hạt bí có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Những hợp chất này không chỉ giúp phòng bệnh mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho diện mạo luôn tươi trẻ.

Một số lưu ý khi ăn hạt bí xanh 

Mặc dù hạt bí xanh mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng để phát huy tối đa công dụng đồng thời đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chọn loại hạt phù hợp với mục đích sử dụng, ví dụ như hạt tươi nếu định làm sữa bí xanh, hoặc hạt đã tách vỏ và sấy khô nếu muốn ăn trực tiếp hoặc ăn kèm sữa chua.

Không nên ăn quá nhiều hạt bí xanh cùng lúc vì chất béo trong hạt có thể kích thích niêm mạc họng, gây ho, khàn tiếng.

Vị thuốc 'đại bổ' cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn để tránh nguy cơ hóc do vỏ hạt.

Bảo quản hạt bí xanh trong vòng một tháng kể từ khi mở bao bì để ngăn ngừa ẩm mốc và mất dưỡng chất.

Mua hạt bí xanh tại các cửa hàng uy tín, kiểm tra rõ hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Người có tiền sử dị ứng với các loại hạt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế để phù hợp với cơ thể.

Không nên tiêu thụ hạt bí xanh đã bị lên mùi hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước hạt bí ngô lúc bụng đói?

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước hạt bí ngô lúc bụng đói?

Nước hạt bí ngô có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe tổng thể của bạn. Bạn có tò mò muốn biết không?

Xem thêm
Từ khóa:   hạt bí xanh công dụng hạt bí xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/2/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 16/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện gần 29 tấn lạp xưởng, thịt bẩn chuẩn bị bán dịp Tết ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Danh tính người đàn ông 'phù phép' mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Đúng 9h sáng hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Vị thuốc "đại bổ" cực sẵn trong ngày Tết: Bí quyết dưỡng tâm, an thần, tăng cường đề kháng

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Món ngon mỗi ngày 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Bỏ qua hạt kê trong thực đơn là bạn đã lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng vô giá

Bỏ qua hạt kê trong thực đơn là bạn đã lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng vô giá

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

Ăn gân bò sao cho bổ, nấu sao cho ngon? Tổng hợp công dụng và món ngon từ gân bò

Ăn gân bò sao cho bổ, nấu sao cho ngon? Tổng hợp công dụng và món ngon từ gân bò

Công dụng chữa bệnh thần kỳ của ngải cứu và gợi ý thực đơn món ngon mỗi ngày

Công dụng chữa bệnh thần kỳ của ngải cứu và gợi ý thực đơn món ngon mỗi ngày