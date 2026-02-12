“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

Hạt điều từ lâu đã khẳng định vị thế là một 'siêu thực phẩm' cho sức khỏe bền vững. Không chỉ chinh phục vị giác bằng độ bùi béo khó cưỡng, loại hạt này còn là 'ngân hàng' khoáng chất và chất béo không bão hòa.

Thành phần dinh dưỡng của hạt điều

Hạt điều có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đặc biệt phổ biến ở Brazil, châu Phi và Ấn Độ. Ngày nay, hạt điều được tiêu thụ rộng rãi trên toàn cầu dưới nhiều dạng: hạt rang muối, hạt sống, bơ hạt điều, sữa hạt điều, phô mai và kem hạt điều.

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 28,34 gram (tương đương 1 ounce) hạt điều có chứa: Calo: 157 kcal; Carbohydrate: 9,2 g; Chất đạm: 5,1 g; Chất béo: 12,4 g; Chất xơ: 1 g; Vitamin E: 0,3 mg; Vitamin K: 9,5 mcg; Vitamin B6: 0,1 mg; Canxi: 10,4 mg; Kali: 187 mg; Magiê: 83 mg; Kẽm, đồng, phốt pho, sắt, selen với hàm lượng đáng kể.

Hạt điều tuy có lượng carbohydrate thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin E, K, B6 và các khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh.

Hạt điều có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tốt cho sức khỏe của mắt

Tiêu thụ hạt điều thường xuyên có tác dụng tốt cho sức khỏe mắt. Trong hạt điều có nhiều zeaxanthin cùng với lutein, hoạt động như chất chống oxy hóa. Thông qua đó, giúp bảo vệ cho đôi mắt trước các tổn thương nhẹ, hạn chế nguy cơ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi.

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trong thành phần dinh dưỡng của hạt điều cũng có sự hiện diện của kẽm. Thông qua việc ăn loại hạt này, cơ thể của bạn sẽ được bổ sung kẽm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm khuẩn, chữa lành vết thương.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Trong hạt điều có chứa các chất béo lành mạnh cần thiết cho cơ thể, gồm có chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa giúp cơ thể bạn giảm cholesterol xấu khi sử dụng loại hạt này với một lượng thích hợp. Điều này giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch, phòng ngừa những cơn đau tim, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ.

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp phòng chống ung thư

Bên cạnh đó, hạt điều cũng là nguồn cung cấp những chất chống oxy hóa cho cơ thể như tocopherols, carols, axit anacardic, cardanol. Tiêu thụ hạt điều có tác dụng trong việc phòng chống, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Hỗ trợ cho mục đích giảm cân

Bổ sung hạt điều vào thực đơn cũng là một lựa chọn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân của bạn. Bởi đây là một loại hạt giàu protein, chất xơ, các chất béo bão hòa đơn. Ăn loại hạt này có thể tạo cho bạn cảm giác no lâu, giảm thiểu cảm giác thèm ăn để bạn duy trì và kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý.

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng hạt điều

Không ăn hạt điều sống chưa qua xử lý, vì chúng chứa chất urushiol - hợp chất gây dị ứng, tương tự như trong cây thường xuân độc. Các loại hạt điều bán trên thị trường thường đã được hấp chín để loại bỏ chất này.

Hạn chế hạt điều rang muối hoặc tẩm gia vị, vì có thể chứa nhiều muối và chất béo bão hòa.

Người bị dị ứng hạt cần tránh hoàn toàn hạt điều do nguy cơ gây phản ứng mạnh, thậm chí sốc phản vệ.

Dù chứa nhiều chất béo, phần lớn chất béo trong hạt điều là chất béo tốt, giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng với lượng vừa phải.

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Hạt điều là loại hạt quen thuộc có vị béo ngậy, hơi ngọt và mặn nhẹ, thường được dùng làm món ăn vặt hoặc chế biến trong nhiều món ăn. Không chỉ ngon miệng, hạt điều còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất béo tốt cho sức khỏe.

