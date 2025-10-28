Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Dinh dưỡng 28/10/2025 11:30

Hạt điều là loại hạt quen thuộc có vị béo ngậy, hơi ngọt và mặn nhẹ, thường được dùng làm món ăn vặt hoặc chế biến trong nhiều món ăn. Không chỉ ngon miệng, hạt điều còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất béo tốt cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của hạt điều

Hạt điều có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đặc biệt phổ biến ở Brazil, châu Phi và Ấn Độ. Ngày nay, hạt điều được tiêu thụ rộng rãi trên toàn cầu dưới nhiều dạng: hạt rang muối, hạt sống, bơ hạt điều, sữa hạt điều, phô mai và kem hạt điều.

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 28,34 gram (tương đương 1 ounce) hạt điều có chứa: Calo: 157 kcal; Carbohydrate: 9,2 g; Chất đạm: 5,1 g; Chất béo: 12,4 g; Chất xơ: 1 g; Vitamin E: 0,3 mg; Vitamin K: 9,5 mcg; Vitamin B6: 0,1 mg; Canxi: 10,4 mg; Kali: 187 mg; Magiê: 83 mg; Kẽm, đồng, phốt pho, sắt, selen với hàm lượng đáng kể.

Hạt điều tuy có lượng carbohydrate thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin E, K, B6 và các khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh.

Công dụng của hạt điều

Với những thành phần dinh dưỡng trên thì ăn hạt điều sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim: vì hạt điều cung cấp nguồn chất béo lành mạnh để cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K và sản sinh ra các axit béo quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Các chất béo từ hạt điều là chất béo không bão hòa đơn và đa tốt cho tim, giúp giảm cholesterol xấu khi tiêu thụ với lượng thích hợp.

Tốt cho đôi mắt: hạt điều chứa hàm lượng lutein và zeaxanthin cao, hoạt động giống như chất chống oxy hóa nên khi sử dụng thường xuyên sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi những thương tổn nhẹ, đặc biệt đối với người cao tuổi, thậm chí còn giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Ngăn ngừa sỏi mật: sử dụng hạt điều giúp giảm tích lũy cholesterol trong túi mật giúp ngăn ngừa hình thành sỏi mật.

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư: vì hạt điều giàu các chất chống oxy hóa như axit anacardic, cardanol, cardol nên có hiệu quả tốt cho những bệnh nhân đang điều trị u bướu và ung thư. Đặc biệt chất Proanthocyanidins có trong hạt điều thuộc nhóm flavonoid còn có tác dụng chống lại và hạn chế các tế bào ung thư phát triển, là lợi ích nổi bật của loại hạt này.

Cách ăn hạt điều phát huy tối đa công dụng

Hạt điều có tác dụng gì đến đây bạn đã biết. Vậy sử dụng hạt điều như thế nào để phát huy tối đa công dụng? Muốn sử dụng hạt điều đúng cách, bạn cần lưu ý những điều sau:

Không nên ăn hạt điều chưa qua xử lý vì thành phần thường chứa urushiol, có thể gây phản ứng dị ứng trên da.

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn hạt điều cũ, có dấu hiệu bị mốc hỏng. Nấm mốc khiến các thành phần dinh dưỡng trong hạt điều biến đổi và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Không nên ăn hạt điều sát giờ ngủ tối vì hàm lượng chất béo và calo cao dễ khiến bạn tăng cân. Ăn hạt điều có béo không hoàn toàn phụ thuộc vào cách ăn của bạn.

Một số người bị dị ứng hạt điều, dị ứng nặng có thể dẫn đến sốc phản vệ. Vì vậy, nếu không biết mình có bị dị ứng hạt điều hay không, bạn nên sử dụng trước một lượng nhỏ.

Hạt điều giàu kali nên người đang bị sỏi thận, suy thận, thận yếu đều không nên ăn để tránh tăng áp lực cho thận. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn tối đa 100g hạt điều. Mỗi tuần chỉ nên ăn hạt điều 3 - 4 lần, không nên ăn hạt điều nhiều quá sẽ gây khó tiêu, nặng bụng.

Một số người thích ăn hạt điều rang muối, hạt điều rang tỏi ớt vì được kết hợp thêm các gia vị đậm đà hơn. Tuy nhiên, hạt điều rang muối ăn nhiều không tốt cho thận. Hạt điều rang tỏi ớt dễ gây nóng và không tốt cho dạ dày. Vì vậy, bạn nên ăn ít hơn so với hạt điều thông thường.

Ăn hạt điều nhiều năm nhưng không phải ai cũng biết công dụng của loại hạt được ví như “thuốc bổ tự nhiên”

Ăn hạt điều nhiều năm nhưng không phải ai cũng biết công dụng của loại hạt được ví như “thuốc bổ tự nhiên”

Không những sở hữu hương vị béo ngậy, thơm ngon hấp dẫn, lợi ích sức khỏe của hạt điều cũng là một lý do nhiều người ưa thích và lựa chọn sử dụng loại hạt này.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt điều lợi ích của hạt điều dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (29/10-30/10), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Ăn hạt điều mỗi ngày có tốt không? Ăn bao nhiêu là đủ?

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đồng Tháp: Mưa to trên 50mm, sạt lở bờ sông cuốn 4 căn nhà xuống sông Tiền trong đêm

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Quả hồng đang vào mùa, vừa ngon ngọt lại được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, vừa ngon ngọt lại được ví như "thuốc bổ" cực tốt cho sức khỏe

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này